Ukrajinského ministra po korupčnom megaškandále postavili mimo funkciu

Úrad ukrajinského premiéra, ktorý dnes o pozastavení Haluščenkovej aktuálnej funkcie informoval, neuviedol, či toto rozhodnutie súvisí s vyšetrovaným prípadom. NABU v utorok oznámil, že ukrajinské úrady obvinili sedem ľudí v súvislosti s korupciou v energetickom sektore. Skupina podľa vyšetrovateľov na úplatkoch získala 100 miliónov dolárov. Prípad týkajúci sa vysoko postavených činiteľov v energetike podľa Reuters pobúril obyvateľov krajiny, ktorí kvôli ruským útokom musia znášať každodenné odstávky dodávok elektriny.
Ukrajinské ministerstvo spravodlivosti v utorok oznámilo, že šéfa rezortu Haluščenka sa vyšetrovania týka. Haluščenkov hlas bol zachytený na nahrávke rozhovoru s niektorými z podozrivých, ktorú zverejnil NABU, uviedol Reuters s odvolaním sa na svoj zdroj. Haluščenko bol ministrom energetiky od apríla 2021 do tohtoročného júla. Svoj vplyv na toto odvetvie si údajne zachoval prostredníctvom svojej nástupkyne vo funkcii Svitlany Hrynčukovej, napísala Ukrajinská pravda.