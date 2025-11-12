Pravda Správy Svet Ukrajinského ministra po korupčnom megaškandále postavili mimo funkciu

Ukrajinského ministra po korupčnom megaškandále postavili mimo funkciu

Ukrajinská vláda pozastavila výkon funkcie ministrovi spravodlivosti Hermanovi Haluščenkovi, ktorého sa týka nové vyšetrovanie korupcie, napísala agentúra Reuters. Haluščenko bol v minulosti aj ministrom energetiky, pričom jeho hlas je zachytený v nahrávke rozhovoru s niektorými podozrivými v prípade, ktorý vyšetruje Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU).

12.11.2025 08:14 , aktualizované: 08:26
Herman Haluščenko Foto: ,
Herman Haluščenko ešte ako minister energetiky vo štvrtok 24. apríla 2025 na panelovej diskusie na Medzinárodnom summite o budúcnosti energetickej bezpečnosti v Lancaster House v Londýne.
Úrad ukrajinského premiéra, ktorý dnes o pozastavení Haluščenkovej aktuálnej funkcie informoval, neuviedol, či toto rozhodnutie súvisí s vyšetrovaným prípadom. NABU v utorok oznámil, že ukrajinské úrady obvinili sedem ľudí v súvislosti s korupciou v energetickom sektore. Skupina podľa vyšetrovateľov na úplatkoch získala 100 miliónov dolárov. Prípad týkajúci sa vysoko postavených činiteľov v energetike podľa Reuters pobúril obyvateľov krajiny, ktorí kvôli ruským útokom musia znášať každodenné odstávky dodávok elektriny.

Ukrajinské ministerstvo spravodlivosti v utorok oznámilo, že šéfa rezortu Haluščenka sa vyšetrovania týka. Haluščenkov hlas bol zachytený na nahrávke rozhovoru s niektorými z podozrivých, ktorú zverejnil NABU, uviedol Reuters s odvolaním sa na svoj zdroj. Haluščenko bol ministrom energetiky od apríla 2021 do tohtoročného júla. Svoj vplyv na toto odvetvie si údajne zachoval prostredníctvom svojej nástupkyne vo funkcii Svitlany Hrynčukovej, napísala Ukrajinská pravda.

