Trump povedal, že kvôli zostrihanému prejavu má povinnosť BBC žalovať

„Musím,“ odpovedal Trump na otázku týkajúcu sa hrozby žalobou. „Podviedli verejnosť a priznali to,“ uviedol. „Je to veľmi smutná udalosť. Môj prejav zo 6. januára, čo bol veľmi krásny prejav, veľmi upokojujúci prejav, zmenili ho tak, aby vyznel radikálne,“ poznamenal s tým, že celá vec je neuveriteľná. „Zmasakrovali ho,“ dodal.Čítajte viac Šéf BBC a šéfka spravodajstva rezignovali pre problematické zostrihanie Trumpovho prejavu
Trumpov rozhovor s Fox News bol prvým prezidentovým verejným vyjadrením k BBC od uplynulého víkendu, kedy jeho právnici poslali britskej mediálnej korporácii predžalobnú výzvu. V liste chcú, aby BBC odpovedala do tohto piatku.
Trump 6. januára 2021 predniesol prejav krátko pred tým, než jeho stúpenci vo Washingtone zaútočili na Kapitol, sídlo Kongresu USA. Stalo sa to v čase, keď sa tam zákonodarcovia zišli, aby potvrdili víťazstvo Joea Bidena v prezidentských voľbách v novembri 2020. BBC v dokumentárnom programe Panorama v roku 2024 prejav zostrihala tak, aby podľa kritikov vznikol dojem, že prezident svojich priaznivcov k napadnutiu Kapitolu vyzval. Vnútorný audit stanice na nezrovnalosti upozornil, jeho správa sa pred týždňom dostala do médií a BBC odvtedy čelí značnému tlaku. Kritici stanicu okrem iného vyčítajú, že za zhruba rok chybu nenapravila a vinníkov nepotrestala.Čítajte viac Pri útoku na Kapitol zlyhala vláda, armáda a aj polícia
„Pôjdeme ku Kapitolu a ja budem s vami a budeme bojovať. Budeme bojovať ako o život a pokiaľ nebudete bojovať ako o život, už nikdy viac nebudete mať krajinu,“ znela zostrihaná časť Trumpovho prejavu. V skutočnosti ale interná správa uviedla, že výzva na pochod ku Kapitolu prišla v 15. minúte príhovoru a časť o boji ako o život nasledovala až o 54 minút neskôr.