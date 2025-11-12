Rusi dostali v Austrálii stopku. Ambasádu pri parlamente si postaviť nemôžu

Rusko si v roku 2008 na 99 rokov prenajalo pozemok asi 400 metrov od areálu parlamentu v Canberre za takmer tri milióny austrálskych dolárov.
Po rozpútaní vojny na Ukrajine sa austrálska vláda obávala, že nová ruská ambasáda by mohla byť bezpečnostným rizikom. Premiér Anthony Albanese vtedy uviedol, že vláda dostala od spravodajskej služby „veľmi jasné bezpečnostné odporúčanie“ týkajúce sa „rizika, ktoré predstavuje nová ruská prítomnosť tak blízko parlamentu“.
Parlament preto v júni 2023 schválil osobitný zákon, ktorým zrušil ruské práva na pozemok.
Zrušenie nájomnej zmluvy vyvolalo súdny spor, v ktorom právnici zastupujúci Moskvu argumentovali, že zákon je protiústavný. Najvyšší súd v stredu potvrdil jeho platnosť a zároveň rozhodol, že austrálska vláda je povinná zaplatiť Rusku „primerané odškodné“.
DPA vysvetľuje, že Moskva má v Austrálii stále zastúpenie vo svojich existujúcich priestoroch na predmestí Griffith v Canberre.