V Nemecku sa šíri vtáčia chrípka, zlikvidovali už 1,5 milióna kusov hydiny

„V hydinárňach vidíme razantný nárast ohnísk a súčasne s tým aj prípadov u voľne žijúcich vtákov," povedala Christa Kühnová z veterinárneho Inštitútu Friedricha Loefflera (FLI). „Nárast je prudší ako na jeseň (sezóny) 2020/2021, čo bola pre šírenie vtáčej chrípky jedna z doteraz najhorších zim,“ poznamenala.
Kühnová povedala, že vírus na farmy preniká aj napriek preventívnym opatreniam a vysokej ostražitosti chovateľov. Podľa FLI sa nové ohniská nákazy v hydinárňach objavujú denne, počet prípadov od septembra sa pohybuje okolo stovky. Kvôli nákaze tak uhynulo, prípadne muselo byť preventívne utratených asi 1,5 milióna kusov hydiny.
U divoko žijúcich vtákov evidujú veterinári od septembra okolo 800 potvrdených prípadov. Skutočný rozsah nákazy v prírode ale bude vyšší.
DPA uviedla, že vtáčia chrípka sa objavila aj v Česku, ktoré nedávno ohlásilo prvý prípad v komerčnom veľkochove od mája, a to na kačacej farme vo Valdíkove. Tá musí kvôli tomu utratiť cez 20 000 kačíc. Novo je hlásená aj nákaza v hydinárni v Lanškroune, ktorá zlikviduje 40 000 sliepok a 13 000 kohútov.