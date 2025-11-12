Izrael otvoril prvý hraničný priechod na severe Pásma Gazy pre humanitárnu pomoc

Ten dohliada na dodávky na izolované územie, ktoré po dvoch rokoch vojny Izraela s teroristickým hnutím Hamas sužuje hlboká humanitárna kríza. V prevádzke sú tak teraz celkovo tri priechody pre vstup pomoci do Gazy, zvyšné dva sa však nachádzajú v južnej časti pásma.
Izrael zablokoval priechod Zikim 12. septembra v čase vrcholiacej ofenzívy proti Hamasu v meste Gaza na severe pásma. Obzvlášť po uzatvorení prímeria 10. októbra však humanitárne organizácie OSN vyzývali izraelské úrady, aby priechod znovu otvorili, a to najmä pre katastrofálnu humanitárnu situáciu na severe, kam sa pomoc z juhu dostávala len ťažko. OSN v auguste oficiálne oznámila, že v meste Gaza a v okolitých oblastiach je hladomor.
Úrad COGAT ohlásil, že priechod bol teraz otvorený na pokyn politického vedenia krajiny. „Priechod Zikim bol otvorený pre vjazd nákladných vozidiel s humanitárnou pomocou do Pásma Gazy,“ uviedol úrad vo vyhlásení na X. „Pomoc bude prevážaná OSN a medzinárodnými organizáciami po dôkladných bezpečnostných kontrolách,“ dodal.
Hovorca úradu na otázku agentúry AFP spresnil, že priechod zostane odteraz otvorený „natrvalo“, podobne ako priechod Kerem Šalom na juhu, cez ktorý bola od začiatku vojny v októbri 2023 prepravená väčšina humanitárnej pomoci. Druhým v súčasnosti funkčným priechodom je Kisufim na juhovýchode pásma.
Prvá fáza mierového plánu amerického prezidenta Donalda Trumpa predpokladala – popri bezprostrednom prepustení izraelských rukojemníkov výmenou za palestínskych väzňov, odovzdaní tiel zabitých a stiahnutí izraelskej armády v Pásme Gazy za takzvanú žltú líniu – tiež okamžité zasielanie humanitárnej pomoci v potrebnom objeme.