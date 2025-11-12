Česká vláda otočila, svoj návrh rozpočtu nakoniec snemovni pošle

Opakovane o to žiadal predseda hnutia ANO Andrej Babiš, podľa ktorého Fialov kabinet rokovanie o rozpočte úmyselne zdržiava, čím spôsobuje škody. Na opätovné zaslanie návrhu do novoustanovenej snemovne Fialu viackrát vyzval aj prezident Petr Pavel, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
Kým nebola ustanovená dolná komora, končiaca vláda rozpočet odmietala poslať s odôvodnením, že by o ňom aj tak nemal kto rokovať. Zároveň sa jej nepáčilo, že poslanci hnutia ANO pred voľbami pripravený návrh kritizovali a potom ho od nich požadovali. Podľa Fialu to znamená, že v rozpore so svojimi sľubmi voličom v skutočnosti žiaden vlastný návrh nepripravili. Strany vznikajúcej vlády však zmenu postoja vysvetlili tým, že nechcú, aby v Česku nastalo rozpočtové provizórium.
„My sme čakali, že hnutie ANO má niekde pripravený ten svoj dobrý rozpočet. Ten náš kritizovali ako nereálny, zlý, s vysokým deficitom atď. Tak by som čakal, že niečo majú. Teraz sa ukázalo, že nemajú vôbec nič a že zúfalo v úvodzovkách prosia – tým, že hrozia – aby sme tam ten rozpočet poslali,“ povedal po rokovaní vlády Fiala.
Zopakoval, že návrh doteraz nebolo komu poslať. Tvrdenia, že tým končiaci kabinet chce niečo zdržiavať alebo že trucuje, označil za nezmysly. „Netrucujeme. Hladko odovzdávame vládu. Už by som bol rád, ak by tu bola nová vláda, lebo vládnuť v demisii nie je nič extra zábavné,“ dodal.
Ďalším dôvodom, prečo sa rozhodli návrh poslať, je to, že sa podľa jeho slov odďaľuje vytvorenie novej vlády, pretože Andrej Babiš nie je schopný vyriešiť svoj konflikt záujmov. „Naplno sa potvrdzuje, že Babišova túžba po dotáciách a moci zároveň komplikuje povolebný vývoj v našej krajine. Snáď sa to nejako vyrieši. Andrej Babiš musí verejnosti povedať, ako bude svoj konflikt záujmov riešiť, lebo nejde len o neho, ale aj o dôveryhodnosť ČR a peniaze daňových poplatníkov," zdôraznil.
Napriek tomu, že v návrhu podľa strán vznikajúcej vlády chýbajú desiatky miliárd korún v rôznych kapitolách, ho chcú použiť ako základ, zachovať navrhnutý schodok a financie len presunúť v rámci kapitol podľa svojich priorít.
Po tom, ako bola snemovňa ustanovená, návrh stále odmietala poslať ODS, ostatné strany boli skôr za. Ministri za ODS si stanovili podmienky, za ktorých by podľa nich vláda rozpočet do dolnej komory poslala. Požadovali, aby sa nová vláda zaviazala, že v ňom nezníži výdavky na obranu alebo pôžičku na dostavbu jadrovej elektrárne Dukovany. To sa síce nestalo, nakoniec však v stredu rozhodli o tom, že ho do dolnej komory opäť pošlú. Rolu mohlo zohrať aj to, že v utorok sa k sporu opäť vyjadril prezident. Zopakoval, že Fialovi odporučil, aby návrh poslala.