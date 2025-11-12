V Nemecku zadržali po príchode z Česka člena Hamasu. Obstaral si niekoľko zbraní

Informovala o tom vo svojej tlačovej správe Generálna spolková štátna prokuratúra v Karlsruhe. Už začiatkom októbra oznámila zadržanie troch členov Hamasu v Berlíne. Prípady spolu súvisia.
Podľa generálnej prokuratúry zadržala polícia Burhána K. v utorok večer na diaľnici A17, ktorá je pokračovaním českej D8 a vedie z Prahy do Drážďan. Muž narodený v Libanone čelí obvineniu z členstva v teroristickej organizácii.
Podľa prokuratúry si v auguste tohto roku obstaral v Nemecku automatickú zbraň, osem pištolí značky Glock a 600 kusov munície a následne ich nechal previezť do Berlína k mužovi identifikovanému ako Vaíl F. M., ktorý je tiež trestne stíhaný.
„Zbrane a munícia boli zaistené pri zadržaní Vaíla F. M. 1. októbra 2025,“ uviedla prokuratúra. Podľa nej mali slúžiť na prípravu „vražedných útokov Hamasu na izraelské alebo židovské zariadenia v Nemecku a Európe“.Čítajte viac Vo Viedni odhalili skrýšu so zbraňami údajne napojenú na hnutie Hamas
Začiatkom októbra generálne štátne zastupiteľstvo v Karlsruhe informovalo, že zadržalo v Berlíne troch mužov pre podozrenie z prípravy teroristických útokov a z členstva v teroristickej organizácii Hamas. Všetci traja sú vo väzbe. Čelia tiež obvineniu, že zháňali zbrane na útoky proti židovským alebo izraelským cieľom. Medzi trojicou obvinených je 36-ročný nemecký občan narodený v Libanone, 44-ročný nemecký občan narodený v Sýrii a 43-ročný muž narodený v Libanone, ktorého občianstvo nebolo začiatkom októbra známe.
Hamas už v deň zverejnenia informácie o zadržaní troch podozrivých 1. októbra poprel, že by muži mali akékoľvek väzby na túto organizáciu. Teroristické hnutie zdôraznilo, že jeho boj proti Izraelu sa obmedzuje výlučne na Palestínu.
V utorok zadržaný Burhán K. bude podľa štátneho zastupiteľstva ešte dnes predvedený pred vyšetrujúceho sudcu, ktorý rozhodne o vydaní zatykača a o uvalení väzby. V súvislosti s prípadom dnes dánska polícia v Kodani a jej okolí prehľadala objekty spojené so zadržaným mužom a jedným ďalším obvineným v prípade.
Minulý týždeň rakúska tajná služba DSN informovala, že v súvislosti s prípadom troch zadržaných v Nemecku z začiatku októbra našla v sklade vo Viedni ukryté zbrane – päť pištolí a desať zásobníkov. „Skrýšu zbraní pripisujeme zahraničným operatívnym štruktúram teroristického združenia Hamas,“ uviedla DSN. V Londýne následne polícia zadržala 39-ročného Brita, ktorý podľa nej ako člen Hamasu prevážal zbrane do rakúskej metropoly a tam ich ukrýval. Podľa DSN bude vydaný do Nemecka.
Spolupráca BIS s nemeckou kontrarozviedkou
Zatknutie člena palestínskej teroristickej organizácie Hamas v Nemecku po príchode z Česka je výsledkom výbornej spolupráce Bezpečnostnej informačnej služby (BIS) s partnermi z nemeckej kontrarozviedky. ČTK to dnes povedal hovorca BIS Ladislav Šticha. Doplnil, že podrobnosti s ohľadom na aktuálne vyšetrovanie nemôže komentovať.
„Môžem potvrdiť, že zatknutie člena hnutia Hamas je výsledkom výbornej spolupráce BIS s partnermi z nemeckej kontrarozviedky BfV (Spolkového úradu pre ochranu ústavy). Podrobnosti s ohľadom na aktuálne vyšetrovanie komentovať nemôžem,“ uviedol Šticha.