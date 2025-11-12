Brutálna smrť ruského milionára a jeho manželky. Našli ich rozštvrtených v kontajneri

Manželov naposledy videl vodič 2. októbra, keď ich vysadil pri jazere neďaleko mesta Hatta, ktoré leží pri hraniciach s Ománom. Podľa webu The Moscow Times sa tam mali stretnúť s údajným obchodným partnerom. Pri jazere nasadli do ďalšieho auta, ktoré následne odišlo. Po Romanovi, ktorý zbohatol na kryptomenách, a jeho manželke Anne pátrali ruskí vyšetrovatelia aj vyšetrovatelia Spojených arabských emirátov.
Kriminalisti pracovali s verziou, že manželský pár uniesli s cieľom získať výkupné. Únoscovia však svoje peniaze nikdy nedostali a práve to sa im podľa portálu Fontanka stalo osudným. Telesné pozostatky manželov našli rozštvrtené v kontajneri pri obchodnom centre v meste Hatta.
Vyšetrovatelia vypátrali skupinu podozrivých, ktorí podľa zistení pochádzajú z Ruska. Traja muži čelia obvineniu z vraždy. Ďalších štyroch úrady označili za sprostredkovateľov nelegálnych finančných operácií. Trojica podozrivých sa po čine vrátila do Ruska, kde ich následne zadržali, informuje portál Novaja Gazeta.
Novak mal kriminálnu minulosť. V roku 2020 ho v Rusku odsúdili na šesť rokov väzenia za podvod. Po podmienečnom prepustení odišiel do Spojených arabských emirátov.