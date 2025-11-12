Pravda Správy Svet „Trump strávil hodiny v mojom dome“. Demokrati zverejnili nové e-maily Epsteina, hovoria o škandále. Biely dom reaguje

Americký finančník a súdený sexuálny delikvent Jeffrey Epstein v priebehu posledných 15 rokov viackrát spomenul súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa v súkromnej korešpondencii, ktorú viedol so svojou dlhoročnou spolupracovníčkou Ghislaine Maxwellovou a autorom Michaelom Wolffom.

Aktivisti umiestnili plagát s prezidentom Donaldom Trumpom a Jeffreym Epsteinom neďaleko amerického veľvyslanectva v Londýne. 17. júl 2025.
Vyplýva to z nových emailov, ktoré v stredu zverejnili demokrati vo výbore pre dohľad Snemovne reprezentantov. Biely dom ich v reakcii obvinil zo snahy očierniť Trumpa. Informovala o tom v stredu stanica CNN, píše TASR.

Trump opakovane odmieta, že by sa zúčastňoval na aktivitách svojho niekdajšieho priateľa Epsteina, alebo ich vedel. Samotný Epstein v roku 2019 spáchal samovraždu v newyorskej väznici po tom, čo bol obvinený z obchodovania s ľuďmi vrátane neplnoletých osôb na účely sexuálneho zneužívania svojimi priateľmi a známymi.

Demokrati tvrdia, že nimi zverejnené e-maily „vyvolávajú vážne otázky o Donaldovi Trumpovi a jeho vedomosti o Epsteinových hrôzostrašných zločinoch“. Táto korešpondencia je súčasťou súboru 23-tisíc dokumentov, ktoré výbor pre dohľad získal na základe žiadosti z pozostalosti Epsteina.

Epstein v jednej zo správ z roku 2011 napríklad napísal, že Trump „strávil hodiny v mojom dome“ s jednou z obetí sexuálneho zneužívania. Jej meno bolo začiernené. V ďalšom e-maili z roku 2019 sa uvádza, že Trump „vedel o tých dievčatách“. Podľa portálu Axios tým zrejme odkazoval na Trumpovo niekdajšie tvrdenie, že zakázal Epsteinovi vstup do svojho klubu Mar-a-Lago na Floride za to, že sa údajne prihováral mladým ženám, ktoré tam pracovali.

Nová korešpondencia podľa denníka The New York Times naznačuje, že sexuálny delikvent Epstein veril, že Trump vedel o jeho zneužívaní maloletých dievčat viac, ako priznal.

„Demokrati selektívne zverejnili e-maily liberálnym médiám, aby vytvorili falošný príbeh s cieľom očierniť prezidenta Trumpa,“ uviedla vo vyhlásení hovorkyňa Bieleho domu Karoline Leavittová. Nemenovaná obeť v správach je podľa nej Virginia Giuffreová, ktorá v apríli tohto roka spáchala samovraždu. Leavittová uviedla, že Giuffreová opakovane tvrdila, že Trump sa nedopustil žiadneho protiprávneho konania a že „nemohol byť priateľskejší“.

Americký prezident i jeho ľudia v predvolebnej kampani naznačovali, že Epstein možno nespáchal samovraždu, a sľubovali zverejniť mená jeho prominentných klientov, ak sa dostanú k moci. Teraz však tvrdia, že nie je čo zverejniť. Tento postoj vyvolal vážny rozkol v Trumpovom neformálnom hnutí MAGA (Urobme Ameriku znovu skvelou).

