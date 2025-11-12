Pravda Správy Svet V diktatúre sa nedá vyjednávať. Ukrajina stopla mierové rozhovory s Ruskom. Kyjev odhaľuje, čo sa dialo za zatvorenými dverami

Mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom tento rok skončili takmer bezvýsledne, Kyjev ich preto pozastavil, povedal prvý námestník ukrajinského ministra zahraničných vecí Serhij Kyslycia v utorkovom rozhovore pre denník The Times. Rusko v stredu oznámilo, že je pripravené rozhovory obnoviť, ale loptička je na strane Ukrajiny. Informuje o tom TASR.

Od posledného stretnutia oboch strán z 23. júla v Istanbule sa nekonali žiadne priame rozhovory. Ukrajina vtedy Rusku navrhla osobnú schôdzku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. Kremeľ následne uviedol, že Putin je ochotný stretnúť sa iba v Moskve. Takúto požiadavku Kyjev odmietol.

Kyslycia pre britské noviny povedal, že Ukrajina sa od leta snaží presadiť, aby jej medzinárodní partneri podnikli ďalšie kroky s cieľom prinútiť stretnúť sa so Zelenským tvárou v tvár. Sám vyjadril otvorenosť usilovať sa o mier, neprekvapilo ho však, že rokovania s Rusmi priniesli len obmedzené výsledky. Dôvod podľa neho súvisí s tým, aký systém panuje v súčasnom Ruskom.

„Je dôležité pochopiť, že v diktatúre nemôžete viesť kreatívne diskusie s vyjednávacími tímami zastupujúcimi diktátora. Prichádzajú s veľmi prísnym mandátom a musia brániť akékoľvek pozície, ktoré im boli pridelené. Navyše, boli to ľudia, ktorí sa navzájom kontrolovali a potom podávali o sebe hlásenia, ako tvrdo presadzovali svoje stanovisko,“ povedal na margo stretnutí v Turecku.

Ruskí vyjednávači v Istanbule podľa neho ignorovali pokusy diskutovať o konkrétnych krokoch smerujúcich k mieru na Ukrajine, popierali, že Ukrajinci majú vlastnú identitu, a navrhli zriadiť pracovné skupiny či skupiny na platforme WhatsApp v snahe vytvoriť ilúziu pokroku.

Bývalý hovorca ukrajinského Generálneho štábu Selezňov: Boje pri Kosťantynivke sú predzvesťou bojov v mestskej zástavbe

„Dobre poznajú pozadie každého z nás a niekedy hovoria provokatívne a dosť nepríjemné veci,“ priblížil atmosféru na rokovaniach ukrajinský diplomat. Tento prístup mal podľa neho za cieľ rozptyľovať a rozhnevať ukrajinských delegátov, aby ich ruská strana následne mohla obviňovať zo zmarenia rozhovorov.

Predstaviteľ ruského ministerstva zahraničných vecí Alexej Poliščuk v stredu vyhlásil, že Rusko je pripravené obnoviť rokovania v Istanbule, na čo podľa neho opakovane vyzývali zástupcovia Turecka. „Ruský tím je na to pripravený, lopta je na strane Ukrajiny,“ poznamenal.

