Poľský prezident pokračuje v konfrontácii s vládou. Nawrocki odmietol vymenovať 46 sudcov

V príspevku na sieti X poľská hlava štátu navrhnutých sudcov obvinila zo spochybňovania poľského právneho a ústavného systému a z počúvania „zlomyseľného našeptávania“ poľského ministra spravodlivosti.
„Ak je vymenovanie výsadou prezidenta, môže toto vymenovanie tiež odmietnuť,“ napísal Nawrocki. Pohrozil tiež, že za celé svoje päťročné funkčné obdobie nevymenuje žiadnych nových sudcov, informovala poľská agentúra PAP.
Povyšovanie a výmeny sudcov sa dejú pod záštitou liberálneho ministra spravodlivosti Waldemara Žureka. Ten sa snaží zmeniť podobu poľského právneho systému z doby predchádzajúcej pravicovej vlády Právo a spravodlivosť (PiS). PiS bola až do roku 2023 v neustálom konflikte s Európskou úniou, pretože Brusel vnímal kroky vlády ako ohrozenie vlády práva v krajine a nezávislosti súdnictva. Kritik EÚ Nawrocki, hoci nie je členom PiS, „reformu reformy“ odmieta.Čítajte viac Poľský premiér Tusk obvinil prezidenta Nawrockého, že vedie vojnu proti vláde
Hovorca vlády Adam Szlapka uviedol, že Nawrocki týmto odmietnutím vymenovať sudcu prekročil svoje právomoci. Bývalý predseda poľského Ústavného súdu Andrzej Zoll spravodajskému portálu Onet.pl povedal, že menovanie sudcov prezidentom je formalita a hlava štátu nemá právo nominácie preskúmavať.