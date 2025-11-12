Prieskum v USA: Koľko percent Američanov súhlasí s počínaním Trumpa?

Súhlas s počínaním Trumpa v úrade podľa agentúry AP tak zostáva nízky. V porovnaní s októbrom podiel ľudí, ktorí s počinom Trumpa súhlasili, zostal nezmenený, podiel ľudí s opačným názorom sa o jeden percentuálny bod zvýšil.
Najvyššiu podporu má Trump so svojím prístupom proti migrácii. S politikou prezidenta, ktorý chce zvyšovať počet zadržaných migrantov bez oprávnenia na pobyt, súhlasí 42 percent ľudí, proti je 57 percent. S hospodárskymi krokmi Trumpa potom súhlasí jedna tretina respondentov. Dve tretiny sú proti.Čítajte viac „Trump strávil hodiny v mojom dome“. Demokrati zverejnili nové e-maily Epsteina, hovoria o škandále. Biely dom reagoval
Podpora Trumpovi sa veľmi líši podľa politických sympatií. Medzi podporovateľmi demokratov súhlasia s Trumpovými krokmi len štyri percentá ľudí, medzi sympatizantmi republikánov je to 74 percent. Nemalá časť voličov republikánov však s Trumpom nesúhlasí. Je ich 23 percent, uvádza prieskum pre agentúru AP.
Prieskum sa uskutočnil na začiatku novembra, teda v čase, keď Spojené štáty čelili takzvanému shutdownu. Problémy s financovaním federálnej vlády však postoje Američanov voči Trumpovi výraznejšie nezmenili.