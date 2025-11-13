Koniec shutdownu v USA po 43 dňoch. Trump podpísal zákon, ktorý obnovuje financovanie vlády

„Krajina nikdy nebola v lepšej kondícii. Je to veľký deň,“ povedal podľa webu BBC šéf Bieleho domu pred podpisom o 4:24 SEČ. Návrh dve hodiny pred tým schválilo 216 republikánov so šiestimi demokratmi, proti bolo 207 demokratov a dvaja republikáni. Podpisom sa končí obdobie obmedzených výdavkov vládnych úradov, ktoré podľa serveru New York Times (NYT) trvalo 42 dní a 23 hodín.
„Americkému ľudu chcem len povedať, že by na to nemal zabúdať,“ povedal Trump s narážkou na demokratov, ktorí sa v Senáte nepripojili k republikánom a dlhý čas neumožnili návrh zákona prijať. Občania by podľa neho mali na tento takzvaný shutdown, ktorý ovplyvnil milióny ľudí, myslieť pri voľbách do Kongresu.
Podľa NYT sa zdá byť jasné, že Trump je pripravený shutdown využiť ako politickú muníciu proti demokratom, hoci prieskumy verejnej mienky ukazujú, že väčšina Američanov, naopak, viní z obmedzenia financovania republikánmi.
Americká vláda mala od 1. októbra výrazne obmedzené financie a fungovala v režime núdzových výdavkov. Kvôli shutdownu sa okrem iného rušili tisíce letov, obmedzovala potravinová pomoc pre chudobných Američanov a neposielali výplaty státisícom federálnych zamestnancov.
Demokrati a republikáni sa až do víkendu nedokázali dohodnúť na ďalšom financovaní chodu krajiny. Demokrati svoj súhlas podmieňovali republikánskymi ústupkami ohľadom predĺženia dotácií na dostupnú zdravotnú starostlivosť, nakoniec ale niektorí z nich koniec shutdownu podporili aj bez zisku takéhoto jednoznačného záväzku a Senát zákon schválil 11. novembra.
Prijatý návrh zabezpečí financovanie ministerstiev, viacerých vládnych agentúr a programov počas celého fiškálneho roka, a všetkých ostatných do 30. januára budúceho roka, dokedy tak bude obnovená činnosť celej vlády. Zahŕňa aj zrušenie hromadného prepúšťania federálnych zamestnancov Trumpovou administratívou od začiatku shutdownu. Chráni tiež federálnych zamestnancov pred ďalším prepúšťaním až do januára a zaručuje, že po skončení platobnej neschopnosti vlády dostanú spätne výplaty.
Súčasťou návrhu je aj financovanie Programu doplnkovej výživovej pomoci (SNAP), známeho aj ako potravinové lístky, do septembra budúceho roka. Peniaze budú podľa médií príjemcom vyplatené okamžite po tom, ako bude zákon podpísaný.