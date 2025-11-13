Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 359 dní
6:15 Poľský minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski v rozhovore vyhlásil, že Ukrajina je pripravená bojovať ďalšie tri roky, ale ruský prezident Vladimir Putin to podľa Clash Report nevydrží, napísala ukrajinská agentúra Unian. Európa musí byť podľa Sikorského schopná Ukrajinu počas týchto troch rokov podporovať.
"Ukrajina sa pripravuje na ďalšiu trojročnú vojnu a takéto koloniálne vojny zvyčajne trvajú približne desať rokov. Nemyslím si, že Putin vydrží ďalšie tri roky,“ povedal.
Podľa neho Putin nepredviedol svoj najlepší výkon. „Putin nenaplnil očakávania. Mysleli sme si, že má druhú najsilnejšiu armádu na svete a on si myslel, že to bude ľahká prechádzka, trojdňová operácia. Prešlo viac ako 10 rokov a on stále bojuje v Donbase. To by som nenazval víťazstvom,“ uviedol Sikorski.
Poľský minister vyzval EÚ, aby zohrávala aktívnejšiu úlohu v rokovaniach o budúcom mierovom urovnaní. Diplomat podľa Unianu dodal: „Dúfam, že USA budú naďalej dodávať Ukrajine spravodajské informácie. Poľsko samozrejme platí za terminály Starlink a dôležitá je aj munícia pre americkú protivzdušnú obranu a zbrane na dlhé údery“.
„Domnievame sa, že ak by sa Putinovi podarilo dobyť Ukrajinu, boli by sme ďalší. Radšej budeme jesť trávu, ako by sme sa opäť stali ruskou kolóniou,“ tvrdí Sikorski. Poľsko je Skonštatoval tiež, že keď je Nemecko v NATO a EÚ, bojí sa viac nemeckého pacifizmu ako nemeckého vyzbrojovania.