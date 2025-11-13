Súd v USA priznal rodine obete pádu boeingu v Etiópii vyše 28 miliónov dolárov

Verdikt v prospech príbuzných konzultantky OSN padol v stredu po týždeň trvajúcom súdom procese v Chicagu, kde kedysi sídlila spoločnosť Boeing. Išlo o prvý civilný proces v súvislosti s leteckým nešťastím z marca 2019, pri ktorom zahynulo všetkých 157 ľudí z letu 302 spoločnosti Ethiopian Airlines.
Okrem toho spoločnosť Boeing zaplatí manželovi obete ďalších 3,4 milióna dolárov na základe mimosúdnej dohody. Spolu s 26-percentným úrokom tak celková suma, ktorú spoločnosť rodine vyplatí, dosiahne 35,8 milióna dolárov.
Výrobca lietadiel už pred procesom v Chicagu uzavrel mimosúdne dohody vo väčšine z desiatok žalôb podaných v súvislosti s haváriou. Podrobnosti týchto dohôd zostávajú dôverné. Podľa právnikov je neuzavretých už len menej ako tucet prípadov.
Boeing sa v stredu ospravedlnil všetkým rodinám obetí a vyhlásil, že rešpektuje ich právo domáhať sa odškodnenia na súde.
Porotcovia nemali posudzovať zodpovednosť Boeingu za haváriu samotnú, keďže spoločnosť už prijala zodpovednosť za ňu aj za podobnú haváriu lietadla 737 Max, ktorá sa odohrala päť mesiacov pred etiópskou tragédiou pri pobreží Indonézie. Úlohou poroty bolo určiť výšku odškodného za ušlý príjem a psychické utrpenie manžela a rodičov obete.
Nové lietadlo Boeing 737 Max sa v marci 2019 zrútilo niekoľko minút po vzlietnutí z medzinárodného letiska Bole v Addis Abebe.
Podľa vyšetrovania čelili piloti Ethiopian Airlines problémom prakticky od okamihu vzlietnutia – počas šiestich minút letu ich palubné prístroje doslova zasypávali výstrahami. Piloti sa snažili udržať lietadlo vo vzduchu, ale napriek ich úsiliu sa pri rýchlosti takmer 1100 kilometrov za hodinu napokon zrútilo.
Americkí prokurátori obvinili spoločnosť Boeing zo sprisahania za účelom spáchania podvodu, ktorého sa údajne dopustila, keď vládnych regulátorov zavádzala o systéme riadenia letu vyvinutého pre model 737 Max. V oboch haváriách softvér na základe chybných údajov z jediného senzora nasmeroval nos lietadla nadol.