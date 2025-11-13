Biely dom zverejnil zoznam 37 darcov, ktorí podporili projekt sály za 300 miliónov

Biely dom zverejnil zoznam 37 darcov, medzi ktorými sú miliardári z kryptomenového sektora, charitatívne organizácie, majitelia športových tímov, vplyvní finančníci, technologickí a tabakoví magnáti, mediálne spoločnosti, dlhoroční podporovatelia republikánskych iniciatív a niekoľko Trumpových susedov z Palm Beach na Floride.
Zoznam však nie je úplný – chýba napríklad spoločnosť Carrier Group, ktorá ponúkla ako dar klimatizačný systém pre sálu, alebo výrobca čipov pre umelú inteligenciu Nvidia, ktorej generálny riaditeľ Jensen Huang verejne hovoril o svojom dare.
Biely dom zatiaľ neuviedol sumy jednotlivých príspevkov a väčšina darcov nechcela svoje príspevky zverejniť. Cudzinci ani organizácie zo zahraničia medzi darcami nie sú.
Podľa Bieleho domu sú všetky príspevky určené na výstavbu a vybavenie novej sály Bieleho domu, ktorá má slúžiť aj ako priestor pre verejné a oficiálne podujatia.
Trumpovo rozhodnutie zbúrať časť východného krídla Bieleho domu s cieľom vybudovať tam luxusnú spoločenskú sálu vyvolalo vlnu kritiky – od historikov, ochranárov pamiatok po bývalých zamestnancov rezidencie. Podľa prieskumu zverejneného denníkom The Washington Post nesúhlas v prieskume vyjadrilo 56 percent Američanov. Projekt podporuje 28 percent opýtaných.