Biely dom zverejnil zoznam 37 darcov, ktorí podporili projekt sály za 300 miliónov

Prezident USA Donald Trump uviedol, že nová spoločenská sála Bieleho domu v hodnote 300 miliónov dolárov bude financovaná výlučne ním a niektorými jeho priateľmi, informovala v noci na štvrtok agentúra AP.

13.11.2025 06:31
biely dom Foto: ,
Práce na z veľkej časti zbúranej časti východného krídla Bieleho domu vo štvrtok 23. októbra 2025 vo Washingtone pred výstavbou novej tanečnej sály.
Biely dom zverejnil zoznam 37 darcov, medzi ktorými sú miliardári z kryptomenového sektora, charitatívne organizácie, majitelia športových tímov, vplyvní finančníci, technologickí a tabakoví magnáti, mediálne spoločnosti, dlhoroční podporovatelia republikánskych iniciatív a niekoľko Trumpových susedov z Palm Beach na Floride.

Zoznam však nie je úplný – chýba napríklad spoločnosť Carrier Group, ktorá ponúkla ako dar klimatizačný systém pre sálu, alebo výrobca čipov pre umelú inteligenciu Nvidia, ktorej generálny riaditeľ Jensen Huang verejne hovoril o svojom dare.

Biely dom zatiaľ neuviedol sumy jednotlivých príspevkov a väčšina darcov nechcela svoje príspevky zverejniť. Cudzinci ani organizácie zo zahraničia medzi darcami nie sú.

Podľa Bieleho domu sú všetky príspevky určené na výstavbu a vybavenie novej sály Bieleho domu, ktorá má slúžiť aj ako priestor pre verejné a oficiálne podujatia.

Trumpovo rozhodnutie zbúrať časť východného krídla Bieleho domu s cieľom vybudovať tam luxusnú spoločenskú sálu vyvolalo vlnu kritiky – od historikov, ochranárov pamiatok po bývalých zamestnancov rezidencie. Podľa prieskumu zverejneného denníkom The Washington Post nesúhlas v prieskume vyjadrilo 56 percent Američanov. Projekt podporuje 28 percent opýtaných.

