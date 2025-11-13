Pravda Správy Svet Nákladné vozidlo v Južnej Kórei vrazilo do trhu, hlásia dvoch mŕtvych a 18 zranených

Nákladné vozidlo v Južnej Kórei vrazilo do trhu, hlásia dvoch mŕtvych a 18 zranených

V juhokórejskom meste Pučchon vo štvrtok narazil vodič nákladného vozidla do miestneho trhu, pričom zahynuli najmenej dve osoby a ďalších 18 utrpelo zranenia. O incidente informovali miestni hasiči a polícia, píše TASR podľa správ agentúr Jonhap a AP.

13.11.2025 08:13
debata

K nehode došlo o približne 11.00 h miestneho času (3.00 h SEČ). Vodiča, muža vo veku asi 60 rokov, zadržali priamo na mieste. Tvrdí, že nešlo o úmyselný čin a nehodu spôsobila technická porucha.

Podľa polície vodič nebol pod vplyvom alkoholu ani drog. Svedkovia uviedli, že vozidlo sa najprv pohlo dozadu asi 28 metrov a následne sa rozbehlo dopredu približne 150 metrov, pričom zrazilo viacerých ľudí na trhovisku.

Úrady v súčasnosti analyzujú záznamy z bezpečnostných kamier, ktoré majú objasniť okolnosti incidentu. Medzi obeťami sú dve ženy vo veku približne 70 rokov. Zo zranených je 11 osôb vo vážnom stave.

Juhokórejské obrnené bojové vozidlo Tigon MCV-105 Čítajte viac Juhokórejský koncern Hanwha predstavil nové bojové vozidlo Tigon MCV-105
Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Južná Kórea
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"