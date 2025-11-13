Zvrátené ľudské safari. Bohatí turisti vraj platili 90 000 dolárov, aby mohli strieľať na nevinných obyvateľov na Balkáne

Talianska prokuratúra začala vyšetrovanie mimoriadne znepokojujúcich tvrdení, že počas vojny v Bosne a Hercegovine bohatí „snajperskí turisti“ platili až 85 000 eur (90 000 USD) za možnosť strieľať na civilistov.
Podľa obvinení dokonca existoval príplatok za zabíjanie detí.
Tieto odhalenia, ktoré vyvolali vlnu zdesenia po celom svete, vzišli z práce talianskeho investigatívneho spisovateľa Ezia Gavazzeniho.Čítajte viac Safari Sarajevo
Ten tvrdí, že odhalil dôkazy o tom, ako bohatí nadšenci zbraní – prezývaní „snajperskí turisti“ – platili bosnianskosrbským silám za možnosť strieľať na obyvateľov Sarajeva náhodne počas štvorročného obliehania mesta (1992–1996).
Krutosť bez motívu: Zábava pre bohatých?
V obliehanom Sarajeve zahynulo viac ako 10 000 ľudí v dôsledku ostreľovania a streľby ostreľovačov.
Gavazzeniho zdroje naznačujú, že medzi týmito „turistami“ boli ľudia z Nemecka, Francúzska, Anglicka a ďalších západných krajín.
„Nemali žiadne politické ani náboženské motivácie. Boli to bohatí ľudia, ktorí tam išli pre zábavu a osobnú spokojnosť. Hovoríme o ľuďoch, ktorí milujú zbrane a možno chodia na strelnice alebo na safari v Afrike,“ uviedol Gavazzeni.
Tieto slová kreslia obraz extrémne desivej a morálne zvrátenej formy zábavy.
Vyšetrovanie v Miláne a spolupráca Bosny
Gavazzeni sa začal hlbšie zaoberať týmito správami po tom, čo si v 90. rokoch prečítal prvé zmienky v talianskych médiách a neskôr v roku 2022 videl dokument o bývalom srbskom vojakovi, ktorý tvrdil, že cudzinci strieľali na obyvateľov z kopcov okolo Sarajeva.
Jeho kľúčovým zdrojom sa stal bývalý bosniansky spravodajský dôstojník.
Novootvorené vyšetrovanie, ktoré vedú prokurátori v Miláne, sa zameriava na identifikáciu akýchkoľvek Talianov zapojených do tohto „snajperského turizmu“.
Gavazzeni tvrdí, že už odhalil totožnosť niektorých údajne zapojených Talianov, ktorí by mali byť v najbližších týždňoch vypočutí.
Bosniansky konzulát v Miláne prisľúbil „úplnú spoluprácu“ pri vyšetrovaní.
„Sme netrpezliví objaviť pravdu o takejto krutej záležitosti, aby sme uzavreli kapitolu histórie. Mám určité informácie, ktoré zdieľam s vyšetrovateľmi,“ uviedol hovorca.
Ak sa tieto obvinenia potvrdia, prípad „snajperských turistov" by sa stal jedným z najtemnejších a najotrasnejších príkladov ľudskej krutosti a zlyhania morálky v čase vojny.