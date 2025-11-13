Verejnosť sa na Pražskom hrade lúči s kardinálom Dukom

Na miesto začali hneď po poludní prichádzať desiatky veriacich. V kostole je okrem rakvy vystavený aj Dukov portrét a niekoľko vencov. Pri rakve sa v držaní čestnej strážne striedajú členovia spolkov Orel, Sokol, Rádu templárov a Rádu svätého Huberta. Vo štvrtok bude rakva s ostatkami kardinála vystavená do 21.00 h, v piatok potom od 12.00 do 18.00 h.
Pohreb sa uskutoční v sobotu v Katedrále sv. Víta o 11.00 h. Ako uviedlo pražské arcibiskupstvo, hlavným celebrantom a kazateľom bude súčasný pražský arcibiskup Jan Graubner, obrady poslednej rozlúčky povedie apoštolský nuncius v Česku Jude Thaddeus Okolo. Koncelebrovať budú biskupi českých a moravských diecéz spolu s kardinálmi a biskupmi zo zahraničia vrátane desiatich slovenských katolíckych biskupov. Pripoja sa tiež arcidiecézni kňazi a kňazi z rádu dominikánov, do ktorého Duka patril.
Na pohrebe sa okrem rodiny, priateľov a spolupracovníkov Duku zúčastnia aj významní cirkevní predstavitelia a štátnici, prístupný však bude tiež pre pútnikov. Pražské arcibiskupstvo pre nich v katedrále vyhradí časť, kde budú umiestnené obrazovky. V prípade, ak by sa katedrála úplne zaplnila, obrad bude možné sledovať na veľkoplošnej obrazovke v Kostole Všetkých svätých.
Duka zomrel 4. novembra vo veku 82 rokov. Bol posledným žijúcim kardinálom v Česku. Vo funkcii pražského arcibiskupa pôsobil v rokoch 2010 až 2022.