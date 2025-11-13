Pravda Správy Svet Zelenskyj uvalil sankcie na svojho blízkeho spolupracovníka. Kto je Timur Mindič?

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok uvalil sankcie na svojho priateľa a niekdajšieho obchodného partnera z čias hereckej a producentskej kariéry Timura Mindiča, ktorý je zapletený do rozsiahleho korupčného škandálu v ukrajinskom energetickom a obrannom sektore. Upozornila na to agentúra AFP.

Zelenského kancelária zverejnila dekrét, ktorým prezident uvalil „osobné špecifické sankcie“ na 46-ročného Mindiča, ktorému bol zároveň zmrazený majetok. Sankcie tiež uvalil aj na podnikateľa Olexandra Cukermanna.

Ukrajinou v uplynulých dňoch otriasol rozsiahly korupčný škandál v energetickom sektore. Ukrajinské protikorupčné úrady zistili, že členovia zločineckej organizácie vybudovali rozsiahlu sieť na ovplyvňovanie strategických štátnych podnikov vrátane štátnej jadrovej spoločnosti Enerhoatom a preprali úplatky vo výške približne 100 miliónov dolárov. Pre škandál už odstúpili minister spravodlivosti Herman Haluščenko a ministerka energetiky Svitlana Hrynčuková.

Stopy vedú aj k Mindičovi. Ako hlavný podozrivý údajne ovplyvňoval štátne rozhodnutia „v energetickom a obrannom sektore“ vo svoj prospech. Podnikateľ z krajiny odcestoval len niekoľko hodín pred pondelkovými raziami, ktoré vykonal Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU).

Vyšetrovanie Mindičových aktivít zo strany NABU bolo podľa miestnych médií jedným z dôvodov, pre ktoré sa Zelenskyj nedávno snažil zmariť nezávislosť tejto inštitúcie, čo vyvolalo veľké protesty ukrajinskej verejnosti.

Muž, ktorého volajú „Zelenského peňaženka“

Ukrajinský podnikateľ a filmár Timur Mindič je momentálne jednou z najdiskutovanejších postáv v ukrajinskom verejnom priestore. Dlhé roky pôsobil ako producent v zábavnom priemysle a je známy predovšetkým ako spoluzakladateľ produkčnej spoločnosti Kvartal 95, ktorú spolu so svojím priateľom Volodymyrom Zelenským vybudoval ešte predtým, ako sa Zelenskyj stal prezidentom Ukrajiny.

V ostatných rokoch sa však Mindičovo meno čoraz častejšie objavuje nie v súvislosti s filmom, ale s politikou a veľkým biznisom. Ukrajinské médiá ho začali označovať ako „Zelenského peňaženku“, čiže človeka, ktorý má blízke osobné aj finančné väzby na prezidenta a ktorý mohol prostredníctvom svojich kontaktov ovplyvňovať ekonomické toky v strategických odvetviach krajiny.

Tento týždeň Špeciálna protikorupčná prokuratúra Ukrajiny (SAPO) obvinila Mindiča zo zosnovania korupčného škandálu v hodnote 100 miliónov dolárov, ktorý zahŕňal spreneveru v energetickom sektore.

Podľa SAPO Mindič „kontroloval zhromažďovanie, rozdeľovanie a legalizáciu peňazí získaných trestnou činnosťou v ukrajinskom energetickom sektore“. Prokurátor tiež uviedol, že Mindič využíval „priateľské vzťahy s prezidentom Ukrajiny“ na realizáciu svojich aktivít.

Podľa informácií zverejnených portálom Euronews museli dodávatelia platiť 10 až 15 % úplatkov z hodnoty zmlúv, aby mohli pokračovať v spolupráci so štátom. Ako upozornil server EMPR.media, práve Mindič bol podľa vyšetrovateľov identifikovaný ako osoba s krycím menom Karlson, ktorá mala tento systém riadiť. Niektoré médiá ako Liga.net naznačujú, že Mindičov vplyv mohol siahať aj do obranného sektora, kde mal mať možnosť ovplyvňovať kontrakty a rozhodnutia vysokých úradníkov.

Počas pätnásťmesačného vyšetrovania prebehlo viac než 70 razií a bolo uskutočnených vyše tisíc hodín odpočúvania. Podľa webu Ukrajinská pravda Mindič údajne opustil Ukrajinu len niekoľko hodín pred zásahom vo svojej kyjevskej vile a ukrýva sa na neznámom mieste.

Prípad Timura Mindiča má pre Ukrajinu zásadný politický a reputačný dopad. Keď sa vo vyšetrovaní objaví meno osoby, ktorá má dlhodobé väzby na prezidenta, vyvoláva to otázky o nezávislosti štátnych inštitúcií a o tom, do akej miery sú schopné konať bez politického vplyvu.

Energetický sektor je jedným z najstrategickejších odvetví ukrajinskej ekonomiky, a preto správy o rozsiahlej korupcii pôsobia destabilizačne nielen doma, ale aj voči zahraničným partnerom. Prípad Mindiča zároveň testuje dôveryhodnosť Ukrajiny pri rokovaniach o členstve v Európskej únii. Ak sa preukáže, že došlo k zneužívaniu postavenia v najvyšších kruhoch, mohlo by to ohroziť vnímanie krajiny ako transparentného partnera.

Vyšetrovanie zostáva otvorené a ukrajinské úrady oficiálne nepotvrdili, že Mindič bol obvinený alebo zadržaný. Mindič je však symbolom prepojenia biznisu, médií a politiky v Ukrajine. Jeho dlhoročné priateľstvo so Zelenským sa dnes spomína v úplne inom kontexte – nie ako úspešný tvorivý tandem, ale ako možné spojenie, ktoré mohlo ovplyvniť finančné a politické rozhodnutia krajiny.

Či sa Mindič stane obžalovaným, alebo sa podarí jeho vinu preukázať, ukáže až pokračovanie vyšetrovania. V každom prípade je už teraz zrejmé, že tento prípad sa stal lakmusovým papierikom pre ukrajinský boj proti korupcii, a že svet sleduje, ako sa krajina s touto skúškou vysporiada.

