Poľsko neplánuje povinnú vojenskú službu, má iné riešenie

Podľa ministra Poľsku nechýbajú záujemcovia o službu v armáde, ktorá má v súčasnosti približne 215.000 príslušníkov, čím sa vo veľkosti radí na tretie miesto v rámci NATO.
Kosiniak-Kamysz pripomenul, že povinný odvod bol pozastavený v čase, keď sa neočakávalo, že vojna vypukne tak blízko Poľska. „Je možné ho znovu zaviesť, ak by to bolo nevyhnutné. My sme však ponúkli iné riešenie – dobrovoľné vojenské školenia,“ povedal.
Šéf rezortu obrany zároveň oznámil plán vytvoriť pri civilných vysokých školách školy poddôstojníkov, ktoré budú nadväzovať na tradíciu medzivojnovej Poľskej republiky. Každý študent, ktorý sa rozhodne spojiť štúdium s vojenskou službou, by mal mesačne dostávať 1000 zlotých (asi 235 eur). Cieľom je sprístupniť a zatraktívniť službu v rezerve a umožniť jej prepojenie s civilným povolaním.
Minister obrany sa vyjadril aj k situácii v pobaltských a škandinávskych štátoch, ktoré obnovili povinný odvod. Zdôraznil, že tieto krajiny majú odlišný systém obrany, založený predovšetkým na rozsiahlych rezervách. „V prípade Fínska je profesionálna armáda len zlomkom celého obranného systému, v rezerve majú približne milión ľudí,“ vysvetlil.
Podľa Kosiniaka-Kamysza je v Poľsku o obranné školenia veľký záujem. Uviedol, že spustenie aplikácie „W gotowosci“ umožňuje občanom prihlásiť sa na obranný kurz za niekoľko sekúnd. Kurzy zahŕňajú základný výcvik, školenia o prežití, poskytovaní prvej pomoci či ochrane pred dezinformáciami.