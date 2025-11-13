V Nemecku zadržali ďalšieho člena Hamasu v kauze obstarávania zbraní pre útoky

Policajti Mahmúda Z. narodeného v Libanone zadržali podľa prokuratúry dnes ráno vo vlaku, ktorý smeroval z Dánska do severonemeckého mesta Flensburg. Viní ho z porušenia zákona o kontrole vojnových zbraní a zbrojného zákona. „Mahmúd Z. sa zapojil do obstarávania zbraní pre teroristické združenie Hamas,“ uviedlo zastupiteľstvo v tlačovej správe.
Dnes zadržaný muž podľa vyšetrovateľov tento rok v auguste prevzal v nemeckej spolkovej krajine Hesensko od Burhána K. automatickú zbraň, osem pištolí značky Glock a 600 kusov munície. Následne ich previezol do Berlína, kde ich odovzdal Vaílovi F. M. Zbrane a muníciu polícia našla pri záťahu v nemeckej metropole 1. októbra.
Burhána K. zadržala nemecká polícia v utorok večer po príchode z Česka na diaľnicu A17, ktorá je pokračovaním českej D8 a vedie z Prahy do Drážďan. Na zásahu s nemeckou stranou spolupracovali aj česká Bezpečnostná informačná služba (BIS) a Národná centrála proti terorizmu, extrémizmu a kybernetickej kriminalite (NCTEKK).
Už na začiatku októbra generálna prokuratúra v Karlsruhe informovala, že v Berlíne zadržali troch mužov podozrivých z príprav teroristických útokov a zo členstva v teroristickej organizácii Hamas. Čelí tiež obvineniu, že zháňali zbrane pre útoky na židovské či izraelské ciele. Medzi trojicou obvinených je aj spomínaný Vaíl F. M. Minulý týždeň potom v Londýne polícia zadržala 39-ročného Brita Mohammeda A., ktorý podľa nej ako člen Hamasu vyzdvihol v Berlíne zbrane a previezol ich do úkrytu vo Viedni. Brit by mal byť vydaný do Nemecka.
Hamas už v deň zverejnenia informácie o zadržaní troch podozrivých 1. októbra poprel, že by s ním títo muži mali akékoľvek väzby. Teroristické hnutie zdôraznilo, že jeho boj proti Izraelu sa obmedzuje výlučne na Palestínu.
Podľa generálnej prokuratúry mali zbrane slúžiť na prípravu „vražedných útokov Hamasu na izraelské alebo židovské zariadenia“ v Nemecku a inde Európe. Nemecký minister vnútra Alexander Dobrindt v stredu povedal, že cieľ útoku, ktorý členovia Hamasu plánovali, bol „pravdepodobne v Berlíne či jeho okolí“.