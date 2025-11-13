VIDEO: Ukrajina spustila mohutný úder. Na Rusov odpálila svoj triumf

Podľa zverejnených informácií „na dočasne okupovanom území ukrajinského Krymu došlo k zásahom podniku na skladovanie ropných produktov Morský ropný terminál, parkoviska vrtuľníkov a miest skladovania a prípravy bezpilotných lietadiel na letisku Kirovske, ako aj radarovej stanice protivzdušnej obrany v oblasti Jevpatorie“.
Údery zasiahli aj okupované časti Záporožskej oblasti. „Na dočasne okupovanom území Záporožskej oblasti bola zasiahnutá ropná základňa v oblasti Berdjanska a predné veliteľské stanovištia 5. vševojenskej armády a 127. motostreleckej divízie ruských okupantov,“ uviedol generálny štáb.Čítajte viac Z Ukrajiny prichádzajú zlé správy. Čo urobí Európa?
Ukrajinské sily podľa neho útočili aj na území samotného Ruska. „Na vykonanie komplexných úderov sa používajú útočné bezpilotné lietadlá, reaktívne drony a rakety rôznych typov. Minulú noc boli odpálené viaceré prostriedky diaľkového ničenia, medzi nimi aj domáce konštrukcie Flamingo, Bars, Lutyj,“ spresnil generálny štáb.
Strela Flamingo
Strelu s plochou dráhou letu Flamingo vyvinuli Ukrajinci v reakcii na neochotu zahraničných partnerov poskytnúť ukrajinskej armáde zbrane dlhého doletu. Práve to robí túto zbraň pre ukrajinský front kľúčovou, pretože Kyjev získava strategickú nezávislosť pri úderoch. Má mať dolet 3000 kilometrov, rýchlosť 900 kilometrov za hodinu a hmotnosť hlavice až 1150 kilogramov. Tento extrémny dolet a ničivá sila umožňujú Ukrajine zasiahnuť ciele hlboko v európskej časti Ruska, vrátane dôležitých tovární, leteckých základní a logistických centier, ktoré sú pre ruskú armádu kritické.
Sily obrany Ukrajiny pokračujú v systematickom ničení objektov, ktoré sú zapojené do zabezpečovania ruskej okupačnej armády, napísal generálny štáb a dodal, že rozsah spôsobených škôd sa podľa upresňuje.
Podobné cielené útoky Ukrajina vykonala aj v predchádzajúcich dňoch. Agentúra UNIAN tiež pripomína, že 10. novembra jednotky Síl špeciálnych operácií (SŠO) úspešne zasiahli ropnú základňu Gvardejskaja v obci Gvardejskoje v Simferopoľskom okrese na dočasne okupovanom Kryme. Bezpilotné lietadlá trafili čerpaciu stanicu na území základne.
Ropná základňa Gvardejskaja podľa ukrajinských zdrojov „zohráva kľúčovú úlohu pri zásobovaní vojenských objektov a dopravy nepriateľskej armády“ a je „dôležitým prvkom palivovo-logistického systému okupačnej moci na Kryme“.