Korupčný škandál v novom svetle: ukradnuté milióny putovali z Kyjeva do Moskvy. Nahrávky prezradili románik dvoch ministrov

Ak niekto odmietol zaplatiť, čelil blokácii platieb či vylúčeniu z ďalších tendrov – tzv. „závoru“. Zistenia Národného protikorupčného úradu (NABU) v kauze Midas pritom zasahujú aj do najvyšších vládnych kruhov a naznačujú, že časť ukradnutých prostriedkov mohla skončiť v Rusku.
Najprv pripomeňme, že Národný protikorupčný úrad Ukrajiny (NABU) a Špecializovaná protikorupčná prokuratúra (SAP) v pondelok informovali o korupčnej schéme v štátnej spoločnosti Enerhoatom, ktorá prevádzkuje jadrové elektrárne. Politici a oligarchovia brali úplatky od súkromných firiem, ktorým sa vyhrážali, že ak im peniaze nedajú, vyradia ich zo zoznamu dodávateľov alebo im budú blokovať platby za vykonanú prácu. Provízie sa pohybovali v rozpätí 10 až 15 percent hodnoty zákazky.
Ide o jeden z najrozsiahlejších korupčných prípadov, aké Ukrajina od začiatku vojny vyšetrovala. Prípad, ktorý otriasa politickou elitou Kyjeva, sa pritom neobmedzuje len na korupciu: nahrávky odhalili príbeh, v ktorom sa prelína moc, peniaze a intímne vzťahy členov ukrajinskej vlády.
Schéma „Závora“
Podľa vyšetrovania sa do systému prijímania „provízií“ vo výške desiatok tisíc dolárov zapojili vysokopostavení ukrajinskí úradníci – medzi nimi aj bývalý minister energetiky Herman Haluščenko, exminister národnej jednoty Oleksij Černyšov a podnikateľ Timur Mindyč, blízky priateľ ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Vyšetrovatelia uvádzajú, že štát mohol prísť až o 100 miliónov dolárov.Čítajte viac Zelenskyj uvalil sankcie na svojho blízkeho spolupracovníka. Kto je Timur Mindič? Premiérka sľúbila audit všetkých štátnych firiem
Hoci členovia skupiny nemali oficiálne funkcie v spoločnosti, prostredníctvom spriaznených úradníkov zaviedli systém povinných provízií. Z každého kontraktu Enerhoatomu putovalo 10 až 15 percent do ich vlastných vreciek. Ak niektorý z potenciálnych partnerov odmietol „sa podeliť“, aktivoval sa tzv. „režim závory“ – korupčníci mu hrozili, že zablokujú platby za už vykonané práce alebo ho zaradia na čiernu listinu. Rovnica bola jednoduchá: buď zaplať, alebo tvoj biznis so štátom skončí.
Počas jedenapolročného tajného sledovania detektívi zaznamenali tisíce hodín rozhovorov, v ktorých sa účastníci schémy bez zábran rozprávali o prijímaní a legalizácii nezákonných peňazí, ich prevodoch do zahraničia, ako aj o stretnutiach s vysokopostavenými predstaviteľmi či o svojich ziskoch a praktikách nátlaku. Viacero zaujímavých detailov z vyšetrovania vyplavilo na povrch počas niekoľkých súdnych pojednávaní, počas ktorých sa rozhodovalo o väzobnom stíhaní aktérov zatiaľ najväčšej korupčnej kauzy počas vojny.
Milenci vo vláde?
Najviac z toho zaznelo v posledných dvoch dňoch počas pojednávaní Najvyššieho protikorupčného súdu, ktorý momentálne rozhoduje o väzobnom stíhaní viacerých účastníkov rozsiahlej korupčnej schémy v Enerhoatome. Počas pojednávania 12. novembra prokurátor Špecializovanej protikorupčnej prokuratúry zverejnil aj detaily týkajúce sa ministerky energetiky Svitlany Hrynčukovej. Podľa nahrávok a prokurátorov mala ministerka Hrynčuková viackrát prenocovať v byte ďalšieho aktéra kauzy a zároveň ministra spravodlivosti Hermana Haluščenka. Prokurátor to uviedol s odvolaním sa na údaje z vyšetrovania.
Podľa záznamov zo sledovania mala Hrynčuková prespať v byte Haluščenka trikrát len počas uplynulého leta – napríklad prvý záznam sa týka noci z 23. na 24. júla. Z protokolov vyplýva, že 28. júla opäť využila jeho byt a z 11. na 13. augusta uňho strávila ďalšie noci. Hrynčuková údajne mala aj vlastné kľúče, s ktorými do bytu vládneho kolegu mohla vstúpiť kedykoľvek. Obaja politici sú rozvedení. Haluščenko má tri deti z predchádzajúceho manželstva.
Ani jeden z členov vlády nebol na zasadnutí súdu prítomný, v rámci vyšetrovania tiež zatiaľ neboli obvinení. K informáciám o ich blízkom vzťahu, ktoré zazneli z úst prokurátora, sa vyjadriť nechceli. „Nič o tom neviem,“ stručne reagovala Hrynčuková na otázku novinárov portálu Slidstvo.Info.
Neskôr Hrynčuková na sociálnych sieťach oznámila, že podala demisiu. „Funkcia pre mňa nikdy nebola cieľom sama osebe. Som vďačná prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, vláde Ukrajiny a poslancom za možnosť pracovať v prospech štátu, čo som robila posledných desať rokov na rôznych pozíciách vo verejnej službe, počnúc funkciou hlavnej špecialistky,“ napísala ministerka. Dodala, že v rámci svojej profesijnej činnosti sa nedopustila žiadneho porušenia zákona.
Prezident Zelenskyj zároveň požiadal vládu o odvolanie Haluščenka a Hrynčukovej v súvislosti s korupčným škandálom. „Domnievam sa, že minister spravodlivosti a ministerka energetiky nemôžu zostať vo svojich funkciách. Ide aj o otázku dôvery. Ak existujú obvinenia, treba na ne reagovať. Rozhodnutie o dočasnom odvolaní z funkcie je rýchle a operatívne riešenie. Požiadal som predsedníčku vlády Ukrajiny, aby pripravila žiadosti o odstúpenie týchto ministrov. Žiadam tiež poslancov Najvyššej rady, aby tieto žiadosti podporili. Ďalší postup musí prebiehať v právnom rámci,“ povedal prezident.
Ruská stopa
Ako ďalej vyplýva z materiálov NABU, počas prehliadky v kancelárii jedného zo spolupáchateľov našli zaujímavý predmet – pamätný zápisník s emblémom Putinovej ochranky, Federálnej služby ochrany (FSO), teda bezpečnostnej služby prezidenta Ruskej federácie.
Nezávislý antikorupčný expert Iľja Šumanov tiež upozornil, že podľa vyšetrovateľov účastníci korupčnej schémy prali ukradnuté peniaze cez kanceláriu, ktorá patrila rodine bývalého poslanca ukrajinského parlamentu Andrija Derkača. Na Ukrajine je obvinený zo spolupráce s ruskou FSB, no aktuálne žije a pôsobí v Rusku ako člen hornej komory ruského parlamentu.
Práve cez kanceláriu s väzbami na Derkača prechádzali ukradnuté milióny dolárov. Podľa vyšetrovania boli tieto peniaze posielané do zahraničia a vyplácané v hotovosti po celom svete – dokonca aj v Moskve. Ako uvádza NABU, operácie „nemali geografické hranice“ – peniaze sa údajne vyplácali v Afrike, Severnej Amerike aj v Moskve.
Na jednej z nahrávok jeden z účastníkov priamo hovorí o prevode do Ruska: „Dvojka odišla, bude v Moskve o dva týždne.“ Podľa vyšetrovateľov tým označovali prevod dvoch miliónov dolárov. Významná časť ukradnutých prostriedkov sa tak skutočne dostala do Ruska. „Inými slovami, ukrajinskú energetiku nielen okrádali, ale aj finančne oslabovali v prospech Moskvy,“ konštatuje Šumanov.Čítajte viac V Kyjeve si rozdeľovali obrovské úplatky. Skončí minister spravodlivosti za mrežami? A ktorá veľká ryba unikla?
Ďalej antikorupčný expert pripomenul, že Derkač je postava úzko spätá s ruskou rozviedkou. Ukrajinská SBU aj západné spravodajské služby ho označili za agenta GRU a FSB. Jeho bývalý asistent Ihor Myroniuk, prezývaný „Roket“, sa stal jedným z kľúčových vykonávateľov schémy – a to už po začiatku ruskej invázie –, keď získal funkciu poradcu ministra energetiky.
Prepojenia s Moskvou preukazujú aj ďalšie dôkazy: okrem zápisníka FSO boli pri domových prehliadkach nájdené záznamy o platbách Derkačovej kancelárie, v ktorých sa objavujú kódy „200 (Moskva)“ – pravdepodobne označujúce prevody smerujúce do Ruska. Hoci priame zapojenie ruských predstaviteľov vyšetrovanie nepreukázalo, je zrejmé, že zločinecká sieť pôsobila bez problémov aj v samotnej Moskve.
Jeden z hlavných aktérov schémy, Timur Mindyč, udržiaval obchodné väzby s Ruskom aj počas vojny. Podľa novinárskych zistení vlastnil podiel v ruskej spoločnosti, ktorá sa zaoberá ťažbou syntetických diamantov – až do roku 2024.
Jeho offshorová firma pritom oficiálne distribuovala produkty tejto spoločnosti, čo znamená, že Mindyčov biznis zarábal na ruských diamantoch aj počas plnohodnotnej vojny Ruska proti Ukrajine. Po zverejnení týchto informácií SBU začala voči Mindyčovi trestné konanie pre podozrenie zo spolupráce so štátom–agresorom.
„Korupčná schéma s prezývkou Midas spôsobila škody, ktoré objektívne nahrávali Kremľu. Systém provízií a sprenevier fakticky sabotoval modernizáciu a odolnosť ukrajinskej energetickej infraštruktúry, čím zvyšoval účinnosť ruských útokov na energetickú sieť,“ podotkol Šumanov.