Pravda Správy Svet Radikálni židovskí osadníci zapálili v Predjordánsku mešitu. Na múroch zanechali urážky a hrozby

Radikálni židovskí osadníci zapálili v Predjordánsku mešitu. Na múroch zanechali urážky a hrozby

Radikálni židovskí osadníci podpálili v noci na štvrtok mešitu v palestínskom meste Dajr Istijá ležiacom na severe Západného brehu Jordánu. Na steny navyše nastriekali nenávistné slogany, informuje TASR s odvolaním sa na agentúru AP.

13.11.2025 18:47
spálený korán, židovskí osadníci, mešita,... Foto: ,
Spálené kópie Koránu v mešite, ktorú v noci 13. novembra podpálili a zničili izraelskí osadníci v meste Dajr Istijá na Západnom brehu Jordánu.
debata

Reportér AP, ktorý mešitu vo štvrtok navštívil, videl jednu obhorenú stenu, ako aj spálené najmenej tri výtlačky Koránu a časť kobercov.

Na stene mešity osadníci zanechali graffiti s nápismi v hebrejčine ako „nebojíme sa“, „znovu sa pomstíme“ a „pokračujte v odsudzovaní“. Ťažko rozoznateľné nápisy sa zrejme vzťahujú na šéfa ústredného velenia armády generálmajora Aviho Blutha, ktorý v stredu odsúdil násilie páchané židovskými osadníkmi.

Izrael zasiahol televíziu v Teheráne počas živého vysielania
Video

Niektoré médiá informovali, že iné nápisy urážali proroka Mohameda.

Desiatky maskovaných židovských osadníkov vtrhli v utorok do dvoch palestínskych dedín v Predjordánsku, kde zapaľovali autá a poškodzovali majetok vrátane objektu mliekarne. Armáda uviedla, že osadníci potom utiekli do neďalekej priemyselnej zóny a zaútočili na vojakov, ktorí prišli zasiahnuť, pričom poškodili vojenské vozidlo.

Štyria osadníci boli zadržaní, zranenia utrpeli štyria Palestínčania. Troch zadržaných polícia následne prepustila, štvrtý – maloletá osoba – zostane vo väzbe ďalších šesť dní.

Vojaci Izraelských obranných síl počas cvičenia 12. novembra 2025 Čítajte viac IDF dokončuje cvičenie, v rámci ktorého nacvičuje reakciu na invázie v štýle 7. októbra a iné extrémne scenáre

K utorňajším násilnostiam sa nasledujúci deň prostredníctvom sociálnych sietí nezvyčajne vyjadril izraelský prezident Jicchak Herzog. Podľa neho „prekročili červenú čiaru“ a označil ich za „šokujúce a závažné“. Vyzval všetky štátne orgány, aby podnikli rozhodné kroky na odstránenie tohto javu.

Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Ejal Zamir povedal, že armáda „nebude tolerovať konanie zločineckej menšiny“ a je odhodlaná skoncovať s násilnosťami páchanými osadníkmi, ktoré odporujú izraelským hodnotám a odvádzajú pozornosť od poslania ozbrojených síl.

Násilie v Predjordánsku sa stupňuje od vypuknutia vojny v Pásme Gazy pred vyše dvoma rokmi. Október bol mesiacom s najvyšším počtom zaznamenaných útokov osadníkov na Západnom brehu Jordánu od roku 2006, keď ich začala evidovať OSN.

Facebook X.com debata chyba Newsletter
Viac na túto tému: #Izrael #Palestína #západný breh Jordánu #židovskí extrémisti #Predjordánsko
Sledujte Pravdu na Google news po kliknutí zvoľte "Sledovať"