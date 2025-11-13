Radikálni židovskí osadníci zapálili v Predjordánsku mešitu. Na múroch zanechali urážky a hrozby

Reportér AP, ktorý mešitu vo štvrtok navštívil, videl jednu obhorenú stenu, ako aj spálené najmenej tri výtlačky Koránu a časť kobercov.
Na stene mešity osadníci zanechali graffiti s nápismi v hebrejčine ako „nebojíme sa“, „znovu sa pomstíme“ a „pokračujte v odsudzovaní“. Ťažko rozoznateľné nápisy sa zrejme vzťahujú na šéfa ústredného velenia armády generálmajora Aviho Blutha, ktorý v stredu odsúdil násilie páchané židovskými osadníkmi.
Niektoré médiá informovali, že iné nápisy urážali proroka Mohameda.
Desiatky maskovaných židovských osadníkov vtrhli v utorok do dvoch palestínskych dedín v Predjordánsku, kde zapaľovali autá a poškodzovali majetok vrátane objektu mliekarne. Armáda uviedla, že osadníci potom utiekli do neďalekej priemyselnej zóny a zaútočili na vojakov, ktorí prišli zasiahnuť, pričom poškodili vojenské vozidlo.
Štyria osadníci boli zadržaní, zranenia utrpeli štyria Palestínčania. Troch zadržaných polícia následne prepustila, štvrtý – maloletá osoba – zostane vo väzbe ďalších šesť dní.
K utorňajším násilnostiam sa nasledujúci deň prostredníctvom sociálnych sietí nezvyčajne vyjadril izraelský prezident Jicchak Herzog. Podľa neho „prekročili červenú čiaru“ a označil ich za „šokujúce a závažné“. Vyzval všetky štátne orgány, aby podnikli rozhodné kroky na odstránenie tohto javu.
Náčelník generálneho štábu izraelskej armády Ejal Zamir povedal, že armáda „nebude tolerovať konanie zločineckej menšiny“ a je odhodlaná skoncovať s násilnosťami páchanými osadníkmi, ktoré odporujú izraelským hodnotám a odvádzajú pozornosť od poslania ozbrojených síl.
Násilie v Predjordánsku sa stupňuje od vypuknutia vojny v Pásme Gazy pred vyše dvoma rokmi. Október bol mesiacom s najvyšším počtom zaznamenaných útokov osadníkov na Západnom brehu Jordánu od roku 2006, keď ich začala evidovať OSN.