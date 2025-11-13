WHO bije na poplach. Milióny tínedžerov sú závislé od elektronických cigariet, chystá prísne opatrenia

Napríklad v USA sa podľa americkej štúdie každodenné používanie elektronických cigariet medzi študentmi od roku 2000 do roku 2024 takmer zdvojnásobilo.
Rámcový dohovor 183 štátov o kontrole tabaku zaväzuje krajiny k boju proti tabaku a nikotínu okrem iného prostredníctvom zákazu reklamy, vysokých daní na tieto výrobky a ďalších opatrení proti vplyvu lobby tabakových spoločností na zdravotnú politiku. Dohovor vstúpil do platnosti pred dvadsiatimi rokmi. Budúci týždeň 17. novembra sa zástupcovia 183 štátov stretnú, aby prerokovali ďalší postup, píše DPA.
Stretnutie by malo priniesť novú energiu do boja proti zdraviu škodlivým výrobkom. Každý rok zomrie na následky fajčenia sedem miliónov ľudí, povedal predseda sekretariátu dohovoru WHO o kontrole tabaku Andrew Black.
Skupina odborníkov okrem iného už predložila návrhy nových opatrení. Patrí medzi ne zákaz aromatických látok v elektronických cigaretách, pretože môžu zvádzať najmä mladých ľudí k závislosti od nikotínu. Experti tiež presadzujú zákaz cigaretových filtrov. Filtre môžu vytvárať falošnú ilúziu, že fajčenie s nimi je zdravšie. Predstavujú tiež celosvetovo značnú záťaž pre životné prostredie kvôli plastu a toxickým látkam z miliónov vyhodených nedopalkov.