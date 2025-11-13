Trump sa sýrskeho prezidenta pýtal, koľko má manželiek. Postriekal ho tiež kolínskou

Na video zo stretnutia upozornil izraelský server The Times of Israel. Šara odpovedal, že má iba jednu manželku.
Trump sa o počet manželiek zaujímal, keď Šarovi odovzdával dve balenia svojej kolínskej vody, ktorou ho predtým aj postriekal. „Koľko vlastne máte manželiek?“ spýtal sa sýrskeho prezidenta, ktorý odpovedal, že len jednu. „S vami totiž nikto nevie,“ zdôvodnil Trump svoju zvedavosť.
Mnohoženstvo islam pripúšťa a je bežné v niektorých arabských krajinách. Viac manželiek mávajú niekedy aj vysokí štátni predstavitelia.
Sýrsky prezident prišiel na rokovanie zadným vchodom a obaja prezidenti nemali obvyklé spoločné vystúpenie pred médiami. Šara bol podľa agentúry Reuters prvým sýrskym prezidentom, ktorý navštívil Biely dom.
Šara sa stal dočasnou hlavou Sýrie v januári potom, čo ním vedené islamistické zoskupenie Haját Tahrír aš-Šám (HTS) vlani v decembri zvrhlo režim prezidenta Bašára Asada. USA a Británia len v piatok zrušili sankcie, ktoré boli na Šaru v minulosti uvalené kvôli jeho väzbám na Al-Káidu. O svojej minulosti Šara podľa vlastných slov s Trumpom nehovoril.Čítajte viac Tajné rokovanie s bývalým islamistom: Trump prijal v Bielom dome sýrskeho lídra Šaru bez kamier. USA uvoľňujú sankcie
Americký vyslanec: Šarova Sýria sa stala členom koalície proti Islamskému štátu
Sýria bude aktívne pomáhať USA v boji proti zvyškom Islamského štátu, iránskych Revolučných gárd, Hamasu, Hizballáhu a ďalších teroristických sietí. Na sociálnej sieti X to vo štvrtok oznámil osobitný americký vyslanec Thomas Barrack, píše TASR na základe správy agentúry AFP.
Dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara sa od vyhlásenia nezávislosti Sýrie v roku 1946 stal jej prvý lídrom, ktorý navštívil Biely dom. Krátko po jeho pondelňajšej návšteve oznámila koalícia vedená USA v boji proti Islamskému štátu, že Sýria sa stala jej 90. členom.
Americké ministerstvo zahraničných vecí v lete odstránilo Šarovu skupinu Hajat Tahrír aš-Šám, kedysi napojenú na al-Káidu, zo zoznamu teroristických organizácií a iba minulý týždeň stiahlo Šaru zo zoznamu sankcionovaných teroristov aj americké ministerstvo financií.
Iránske revolučné gardy a libanonský Hizballáh patrili medzi hlavných spojencov bývalého sýrskeho prezidenta Bašára Asada, ktorého vlani v decembri zosadila povstalecká koalícia vedená Šarom. Palestínsky Hamas podľa amerických zdrojov nemá v Sýrii ozbrojené jednotky, píše agentúra AFP.
Ako ďalej uviedol Barrack, na tohtotýždňovom stretnutí, na ktorom sa okrem neho zúčastnili aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, šéf tureckej diplomacie Hakan Fidan a sýrsky predstaviteľ Asad Šajbání, sa diskutovalo o krokoch smerom k „začleneniu Sýrskych demokratických síl (SDF) do nových hospodárskych, obranných a občianskych štruktúr Sýrie".
SDF pod kurdským vedením a s podporou USA zohrali kľúčovú úlohu pri vytlačení Islamského štátu z jeho posledných bášt v Sýrii. Ich líder Mazlúm Abdí v októbri pre agentúru AFP povedal, že s Damaskom dosiahol predbežnú dohodu o začlenení jeho oddielov do sýrskych vojenských a bezpečnostných síl.
V utorok Abdí napísal na sieti X, že s Barrackom prediskutoval možné zrýchlenie procesu začlenenia SDF do oficiálnych sýrskych štruktúr. Dohodu o začlenení podpísala administratíva sýrskeho prezidenta s SDF v marci, jej realizácia však naráža na viaceré prekážky.