BBC sa ospravedlnila Trumpovi za úpravu prejavu, nároky na odškodnenie odmietla

BBC v dokumente s názvom „Trump: A Second Chance?“ zostrihala časti prezidentovho prejavu v deň útoku na Kapitol tak, aby pôsobili dojmom, že svojich priaznivcov nabáda k násilnému útoku na sídlo Kongresu vo Washingtone.
Trumpovi právnici pohrozili britskej stanici žalobou vo výške jednej miliardy dolárov, pokiaľ do piatku nestiahne upravený dokument, neospravedlní sa a neposkytne mu kompenzáciu. Prezident USA následne vyhlásil, že má „povinnosť“ BBC zažalovať; zatiaľ tak však podľa svojho tímu neurobil.
BBC vo štvrtok uviedla, že nemá v pláne opätovne vysielať zmienený dokument na žiadnej zo svojich platforiem.
„Uznávame, že naša úprava neúmyselne vytvorila dojem, že sme ukázali jedinú súvislú časť prejavu, a nie výňatky z jeho rôznych častí, a že to vyvolalo mylný dojem, že prezident Trump priamo vyzval k násilným akciám,“ píše sa vo vyhlásení.
„Hoci BBC úprimne ľutuje spôsob, akým bol videoklip zostrihaný, dôrazne nesúhlasíme s tým, že existuje dôvod na žalobu za ohováranie,“ dodala BBC. Pre kauzu už predtým odstúpili generálny riaditeľ stanice Tim Davie spolu so šéfkou spravodajstva BBC Deborah Turnessovou.
Ospravedlnenie a stiahnutie dokumentu podľa webu BBC prišlo krátko po tom, čo sa objavil druhý podobne upravený záznam, ktorý bol odvysielaný v programe Newsnight v roku 2022. Upozornil na to denník The Daily Telegraph.