Vzgljad vytvoril rebríček podľa zoznamu krajín, ktorý ruská vláda oficiálne vedie od mája 2021. Список недружественных государств , ako sa to píše v azbuke, sa spravidla prekladá ako zoznam nepriateľských štátov, ale vhodnejšie je používať označenie zoznam nie priateľských štátov alebo znepriatelených štátov. Redakcia hodnotila jednotlivé krajiny bodmi. Najhoršia známka mohla byť 100 bodov. Tú neudelili nikomu.
Podľa Vzgljadu najhoršia Británia má 75 bodov. Za ňou Nemecko a Francúzsko zhodne po 70. Na treťom mieste sa nachádzajú Holandsko a Estónsko (65). Viac ako 50 bodov sa ušlo trom krajinám: Česko, USA a Lotyšsko získali 55 bodov. Na deviatom mieste sa ocitlo Maďarsko (30). Slovensko je hlbšie pod ním s 15 bodmi.
Pripomeňme, že keď ruská vláda prvýkrát začala pracovať so zoznamom štátov, ktoré nepovažuje za priateľské, ako prvé naň na jar 2021 zaradila USA a Česko. Keď po ruskej invázii na Ukrajinu vo februári 2022 nielen členské štáty EÚ uvalili na Moskvu sankcie, Rusi rozšírili zoznam až na 49 štátov.
V septembri 2024 ruská vláda prišla s novinkou: vymenovala krajiny, ktoré podľa nej „vnucujú neoliberálne hodnoty". Slovensko a Maďarsko však v tomto prípade vynechala.
Vzgljad objasnil vytvorenie svojho rebríčku v duchu kremeľskej propagandy: „Umožňuje nám vidieť trajektóriu správania rôznych krajín vo vzťahu k Ruskej federácii a pochopiť, kto koná proti našim záujmom a kto jednoducho nasleduje vonkajší tlak zo strany spojencov."
Noviny zároveň ozrejmili, podľa čoho udeľovali body: „Pri zostavovaní rebríčku sme sa opierali o konkrétne kritériá: od vojenských dodávok na Ukrajinu a prijímania sankcií do blokácie ruských médií a diplomatických demaršov." Vzgljad tiež poznamenal, že najviac zlých bodov (maximálne až 30) mohol daný štát dostať v prípade, že poskytuje Ukrajincov veľa zbraní.
Redakcia Vzgljadu požiadala o vyjadrenie profesora z Petrohradskej štátnej univerzity Stanislava Tkačenka. Vyslovil pochopenie pre najhoršie hodnotenie Británie a za ňou Nemecka a Francúzska. Jednej veci sa však čudoval: „Rozdiel medzi Maďarskom a Slovenskom bol však trochu prekvapivý. Maďarsko získalo 30 bodov, Slovensko 15 bodov. Podľa môjho názoru sú obe krajiny rovnako odhodlané budovať neutrálny dialóg s Ruskom," podotkol Tkačenko.
Skutočnosť, že Vzgljad vidí Slovensko na čele s Robertom Fico lepšie ako Maďarsko, ktoré riadi Viktor Orbán, môže byť naozaj prekvapením. Oboch premiérov síce spája dôrazná neochota vojensky pomáhať Ukrajine, za čo sú terčom kritiky od iných členov EÚ i NATO, no Budapešť sa dá označiť až za nepriateľa Kyjeva. Napríklad kým Fico súhlasí so vstupom Ukrajiny do únie v prípade, že splní všetky podmienky, naopak, Orbán by jej členstvo považoval doslova za katastrofu, čo nepochybne vyhovuje geopolitickým záujmom Kremľa.
Na záver dodajme, že Vzgljad informoval o tom, že tento rebríček bude pravidelne aktualizovať. Napísal, že každý mesiac zverejní nové hodnotenie.