ONLINE: Kyjev je terčom mohutného ruského úderu, Ukrajinci zase zaútočili na Novorossijsk

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 360 dní
**7:26 Ukrajinský dronový útok v noci na piatok poškodil v ruskom čiernomorskom meste Novorossijsk ropný sklad, obytné budovy a loď v prístave, oznámili podľa agentúry Reuters regionálne úrady. Zranenia podľa nich utrpeli traja členovia posádky plavidla. Ruské ministerstvo obrany medzitým informovalo, že protivzdušná obrana v noci zostrelila 216 ukrajinských dronov, píše TASR.
Úlomky zničených dronov poškodili najmenej štyri bytové domy a v niekoľkých bytoch vybili okná, uviedlo operačné veliteľstvo ruského Krasnodarského kraja, na západe ktorého Novorossijsk leží. Ukrajinský útok tiež spôsobil požiar v ropnom sklade v prekladisku, hasičom sa ho podarilo dostať pod kontrolu.
Agentúra Reuters upozornila, že nedokázala nezávisle overiť správy o útoku a ukrajinskí predstavitelia sa k nim bezprostredne nevyjadrili.
Ministerstvo obrany v Moskve prostredníctvom siete Telegram oznámilo, že 66 dronov bolo zostrelených nad Krasnodarským krajom, 59 dronov nad Čiernym morom a 45 nad Saratovskou oblasťou. Zvyšné bezpilotné lietadlá zneškodnila protivzdušná obrana nad viacerými ruskými oblasťami.
6:15 Kyjev čelí masívnemu ruskému vzdušnému útoku, protivzdušná obrana bola aktivovaná, uviedol v piatok starosta mesta Vitalij Kličko na platforme Telegram. Vo viacerých výškových budovách podľa neho v dôsledku úderov vznikli požiare. Kličko útok oznámil pred 1.00 h miestneho času (0.00 h SEČ). Podľa ukrajinského letectva ruská armáda raketami a dronmi útočí aj v ďalších oblastiach Ukrajiny, píše agentúra Reuters.
Požiare boli hlásené z výškových budov v Dniprovskej, Podilskej a Solomjanskej štvrti. V Darnyckej štvrti dopadli úlomky rakety či dronu do areálu školy. Poničené či ohňom zachvátené budovy boli nahlásené v ôsmich z desiatich kyjevských štvrtí. Ruské údery poškodili tiež vodovodné, teplárenské a energetické siete. Podľa Klička bolo pri útoku zranených 11 ľudí, pričom päť z nich bolo hospitalizovaných, a to vrátane tehotnej ženy a muža vo veľmi vážnom stave.
Naopak, pri piatkovom ukrajinskom dronovom útoku na ruský čiernomorský prístav Novorossijsk boli poškodené tri obytné budovy a ropné skladisko. Podľa agentúry Reuters to uviedlo operačné veliteľstvo Krasnodarského kraja.