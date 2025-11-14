Epidémia cholery v Afrike je najhoršia za posledných 25 rokov

Úrad tento rok zaznamenal približne 300 000 prípadov cholery či podozrenia na ňu a viac ako 7000 úmrtí zapríčinených chorôb. Údaje predstavujú viac ako 30-percentný nárast oproti roku 2024.
V posledných týždňoch Africa CDC zaznamenal nárast prípadov v Angole a Burundi, ktoré boli podľa úradu spôsobené obmedzeným prístupom k pitnej vode. V Kongu sa naopak zdá byť situácia pod kontrolou, pričom počet prípadov klesá. V oblastiach postihnutých konfliktmi však zostáva výhľad do budúcnosti znepokojujúci, pretože v preplnených utečeneckých táboroch s nedostatočnými hygienickými podmienkami sa choroba rýchlo šíri. Situácia sa podľa úradu tiež zlepšila v Južnom Sudáne a Somálsku.
Cholera je akútna črevná infekcia, ktorá sa šíri potravinami a vodou kontaminovanou baktériami Vibrio cholerae. Spôsobuje ťažké hnačky, zvracanie a svalové kŕče. Neliečená cholera môže skončiť smrťou už za niekoľko hodín, aj keď ju možno úspešne liečiť hydratáciou organizmu a v závažnejších prípadoch antibiotikami.Čítajte viac V Kongu silnie epidémia cholery, tento rok si už vyžiadala vyše 1700 obetí