Masívne prepúšťanie? Od Trumpovho nástupu prijala americká vláda 50-tisíc nových zamestnancov

Od januárového nástupu prezidenta Donalda Trumpa do funkcie prijala americká vláda 50-tisíc nových federálnych zamestnancov. Podľa agentúry Reuters to vo štvrtok uviedol riaditeľ vládneho úradu pre riadenie ľudských zdrojov Scott Kupor. Veľká časť z nich podľa neho pôsobí v oblasti národnej bezpečnosti, prevažne v Úrade pre imigráciu a clá (ICE).

14.11.2025 07:05
Americký prezident Donald Trump
Trumpova administratíva prijala týchto nových zamestnancov, zatiaľ čo v rámci snáh o redukciu iných federálnych pracovných miest prepustila zamestnancov početných vládnych úradov vrátane napríklad ministerstva zdravotníctva či finančného úradu Internal Revenue Service (IRS). V auguste Kupor uviedol, že administratíva prepustí asi 300-tisíc pracovníkov.

Podľa Reuters prijalo asi 154-tisíc federálnych zamestnancov ponuku administratívy na odstupné. Ich odchod mal vplyv na činnosť rozličných vládnych agentúr, vrátane tých zameraných na predpoveď počasia, bezpečnosť potravín či vesmírne projekty.

