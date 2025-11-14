Masívne prepúšťanie? Od Trumpovho nástupu prijala americká vláda 50-tisíc nových zamestnancov

Trumpova administratíva prijala týchto nových zamestnancov, zatiaľ čo v rámci snáh o redukciu iných federálnych pracovných miest prepustila zamestnancov početných vládnych úradov vrátane napríklad ministerstva zdravotníctva či finančného úradu Internal Revenue Service (IRS). V auguste Kupor uviedol, že administratíva prepustí asi 300-tisíc pracovníkov.
Podľa Reuters prijalo asi 154-tisíc federálnych zamestnancov ponuku administratívy na odstupné. Ich odchod mal vplyv na činnosť rozličných vládnych agentúr, vrátane tých zameraných na predpoveď počasia, bezpečnosť potravín či vesmírne projekty.Čítajte viac Americká sudkyňa na neurčito zakázala prepúšťať zamestnancov vlády počas shutdownu