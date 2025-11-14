Žiadne labubu. Ruskí poslanci dospeli k záveru, že obľúbená postavička je Žid

„Žiadne labubu. Jedine naše matriošky,“ zaznelo na zasadnutí výboru pre rozpočet a dane Štátnej dumy počas debaty o súťaži Rodná hračka. Šéf výboru Andrej Makarov navrhol, či by vhodnejší ako matrioška nebol Čeburaška.
Počas diskusie došlo na otázku národnosti postavičky. Makarov pripomenul, že do Sovietskeho zväzu sa dostala v debne s pomarančmi. Podľa neho bol jedinou krajinou, ktorá v tom čase do ZSSR dovážala toto tropické ovocie, Izrael. „Čeburaška je Žid,“ tvrdil Makarov.
Fontanka uvádza, že ostatní poslanci sa toto jeho tvrdenie snažili rozporovať a pripomínali, že citrusy sa dovážali aj z Maroka a Španielska. Avšak Makarov ich argumenty odmietol a uviedol, že z Maroka sa dovážali mandarínky a v Španielsku Sovietsky zväz pomaranča v tom čase nenakupoval. „Čeburaška nie je Španiel,“ zdôraznil.
Čeburaška je animovaná postavička s veľkými ušami a čiernymi očami, ktorá je trochu podobná myške, ale je označovaná za „tvora vede neznámeho“. Prvýkrát sa Čeburaška objavil v detskej knihe Eduarda Uspenského z roku 1966 a o tri roky neskôr vznikol prvý animovaný film o Čeburaškovi, ktorý vytvoril ruský animátor Roman Kačanov.Čítajte viac Labubu mánia aj medzi pašerákmi: Na hraniciach s Ukrajinou zadržali 17-tisíc plyšových zubatých monštier