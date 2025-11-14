V Chorvátsku havarovalo turecké lietadlo, jeho pilot zahynul

K incidentu došlo, keď dve turecké lietadlá AT802 leteli späť do Turecka, avšak stratili kontakt s riadiacou vežou. Jednému zo strojov sa podarilo pristáť na jednom chorvátskom letisku, druhé lietadlo havarovalo, napísal na platforme X turecký minister poľnohospodárstva Ibrahim Yumakli. Vrak zrúteného lietadla sa podľa neho našiel neďaleko mesta Senj na západnom pobreží Chorvátska.
Ministerstvo v príspevku na X ozrejmilo, že obe lietadlá ešte v stredu ráno odleteli z Turecka na údržbu do chorvátskej metropoly Záhreb, ale zlé počasie ich prinútilo zostať cez noc na letisku v Rijeke na západe krajiny.Čítajte viac Pri nehode tureckého vojenského lietadla zahynulo všetkých 20 osôb na palube
Do Záhrebu napokon odleteli vo štvrtok o 17.38 h SEČ, no museli sa vrátiť. „Keď sa otáčali späť, jedno z našich lietadiel pristálo na letisku v Rijeke, ale rádiový kontakt s druhým lietadlom sa prerušil o 18.25 h,“ spresnilo ministerstvo.
Len niekoľko hodín pred najnovšou haváriou Turecko repatriovalo telá 20 vojakov, ktorí v utorok zahynuli pri páde tureckého vojenského nákladného lietadla v Gruzínsku pri návrate z Azerbajdžanu, pripomenula AFP.