Zlodej najprv 71-ročného muža oslovil s prosbou o rozmenení peňazí. Keď senior roztvoril peňaženku, tak mu z nej zobral 70 eur (1700 Sk) a utiekol. Okradnutý muž za utekajúcim zlodejom volal, nech mu peniaze vráti. Ten sa potom vrátil a podal mu dvadsaťeurovú bankovku (480 Kč), potom znova utiekol. Po zlodeji polícia pátra.
Krádež „so srdcom“: Zlodej seniorovi ukradol 70 eur, potom sa vrátil a časť peňazí mu vrátil
Zlodej v Bavorsku okradol seniora, na jeho výzvu mu ale následne časť peňazí vrátil. Informovala o tom agentúra DPA s tým, že nevšedné gesto muža aj policajta prekvapilo.