Orbán: Za výnimku zo sankcií neplatíme ani cent, Trump miluje Maďarov

„Za túto výnimku sme nezaplatili ani cent, pretože prezident Spojených štátov miluje Maďarov,“ zdôraznil.
„V prvom rade treba povedať, že ide o kresťanského prezidenta, ktorý verí, že je dobré, keď sa vo svete dejú dobré veci, a nie zlé. Preto nenávidí vojnu,“ podotkol Orbán. Podľa neho je Trump človek, ktorý vníma vojnu ako nezmyselnú, nenávidí ju, a preto by ju zastavil.
K sankciám maďarský ministerský predseda dodal, že americký prezident nimi chce na Rusov zatlačiť. „Nechce však ublížiť tým, ktorých má v obľube. Je to také jednoduché," argumentoval Orbán.
Server 444.hu v tejto súvislosti zverejnil analytický článok s titulkom „Trumpovi platíme veľa, aby sme mohli naďalej platiť Putinovi“. Z neho vyplýva, že hoci Orbán v podstate nezaplatil nič, prijal veľmi významné záväzky v oblastiach atómovej energie, skvapalneného plynu, zbrojárskeho priemyslu a vedy v celkovej hodnote zhruba 1,4 miliardy dolárov (1,2 miliardy eur).
Maďarský premiér sa vyjadril aj k otázke vzťahu Budapešti s Moskvou. Poznamenal, že jedine Maďarsko disponuje „schopnosťou" rozprávať sa s Rusmi. „Investoval som vyše desaťročie svojho života do toho, aby boli rusko-maďarské vzťahy napriek zlému historickému pozadiu rozumné a prospešné pre obe krajiny, a to najmä pre Maďarov," uzavrel Orbán.
K doterajšiemu vetovaniu sankcií voči Moskve v rámci Európskej únie maďarský premiér poznamenal, že podľa Bruselu zákaz dovozu ruskej energie už nebude sankciou, ale rozhodnutím v oblasti obchodnej politiky a na to už nebude potrebný jednohlasný súhlas členských krajín.
Tento krok Bruselu je podľa Orbánových slov jasným porušením európskeho práva a zásad právneho štátu. „Samozrejme, že budeme žalovať! Nevzdáme sa, budeme bojovať rôznymi prostriedkami na bruselskom fronte za (nízke) režijné náklady maďarských domácností“ a Budapešť sa v tejto veci obráti na Európsky súdny dvor, podčiarkol predseda maďarskej vlády.