Švajčiarsko sa dohodlo s USA na znížení dovozného cla z 39 na 15 percent

Švajčiarsko sa dohodlo so Spojenými štátmi na znížení dovozných ciel. Po novom bude clo na dovoz švajčiarskeho tovaru do USA predstavovať 15 percent, čo je rovnaká sadzba, aká sa vzťahuje na tovar z Európskej únie. Doteraz clo predstavovalo 39 percent. Na sieti X to dnes oznámila švajčiarska vláda. Podrobnosti zverejní neskôr.

14.11.2025 15:38
Colná sadzba pre Švajčiarsko bola najvyššia medzi vyspelými krajinami. Spojené štáty sú pre švajčiarske výrobky jedným z najdôležitejších trhov.

Viac na túto tému: #USA #clo #Švajčiarsko #Trumpova colná vojna
