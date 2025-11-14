Vplyvní ľudia, ktorí si dopisovali s Epsteinom: Šejkovia považujú Trumpa za klauna, užíva kokaín?

Dokumenty, ktoré sa týkajú Epsteina, zverejnil dozorný výbor dolnej komory Kongresu. Dokopy ich je približne až 20-tisíc. Pripomeňme, že tento boháč, ktorého majetok mal hodnotu bezmála 600 miliónov dolárov, v auguste 2019 spáchal samovraždu. Zomrel, keď mal 66 rokov. Nachádzal sa vtedy vo vyšetrovacej väzbe, kde čakal na začiatok súdneho procesu v prípade obžaloby zo sexuálneho zneužívania neplnoletých dievčat.
Z e-mailovej komunikácie vyplýva, že Epstein sa dobre poznal s vplyvnými ľuďmi na celom svete. Lawrence Summers, ktorý počas vládnutia Billa Clintona v USA bol vo funkcii ministra financií, sa nelichotivo vyjadroval o Donaldovi Trumpovi. Ide o e-mail z roku 2017, čiže z obdobia prvého roku Trumpa v Bielom dome. Summers písal Epsteinovi o svojich dojmoch po návrate zo Saudskej Arábie. Napísal, že podľa tamojších predstaviteľov „Donald je klaun". A doplnil tieto slová: „Čoraz nebezpečnejší v zahraničnej politike." Ich názor mohol súvisieť s tým, že Trump v máji 2017 navštívil Saudskú Arábiu.Čítajte viac V odtajnených e-mailoch sexuálneho delikventa Jeffreyho Epsteina sa objavilo meno bývalého slovenského ministra
V ine správe sa Summers pohŕdavo vyjadril o ženách, keď tvrdil, že majú nižšie IQ v porovnaní s mužmi. V ďalšej elektronickej komunikácii vyzvedal u Epsteina, či má Trump blízko k narkotikám. Bolo to v čase, keď v roku 2016 kandidoval v prezidentských voľbách. „Ako hodnoverná môže byť úvaha, že Trump je skutočný užívateľ kokaínu?" pýtal sa Summers.
Medzi zverejnenými dokumentmi sa nenachádza prípadná odpoveď Epsteina, čiže je možné, že adresát ignoroval otázku. Summers sa však nepochybne pýtal nezmysel. O Trumpovi sa totiž vie, že je úplný abstinent. Nikdy nepil alkohol, ani nefajčil. Predstava o drogách je v jeho prípade stopercentná hlúposť.Čítajte viac Ako odvrátiť pozornosť od Epsteina: zatkne Trump Obamu?
Epstein si dopisoval aj s Thorbjørnom Jaglandom. Niekdajší nórsky premiér bol v rokoch 2009 – 2019 generálny tajomník Rady Európy. Finančník sa mu pochválil, že sa rozprával s vtedajším ruským veľvyslancom pri OSN Vitalijom Čurkinom. Debatovali spolu na začiatku leta 2018, keď sa už vedelo, že Trump sa chystá na summit so šéfom Kremľa (stretli sa v júli toho roku v Helsinkách). „Čurkin bol skvelý. Po našom rozhovor pochopil Trumpa," tvrdil Epstein Jaglandovi.
Vďaka svojej funkcii mal Jagland kontakt so všetkými najvýznamnejšími štátnikmi v celej Európe. Patril medzi nich aj ruský prezident a jeho minister zahraničných vecí Sergej Lavrov. „Myslím si, že by ste mohli Putinovi navrhnúť, že Lavrov môže získať pohľad na Trumpa, keď sa so mnou porozpráva," napísal Epstein Jaglandovi. Ten mu dal vedieť, že sa spojí s asistentkou Lavrova a navrhne stretnutie. Z e-mailovej komunikácie nie je jasné, či Epstein nakoniec s Lavrovom hovoril. Nedá sa ani povedať, čo finančník s týmto návrhom sledoval. Môžeme len špekulovať o tom, že boháč cítil potrebu zvýrazňovať si pocit vlastnej dôležitosti.