Rozsiahle ekonomické škody. Ukrajinský arzenál ukázal svoju silu. Ruský ropný kolos zastavuje vývoz

Čiernomorský prístav Novorossijsk na juhu Ruska zasiahli v noci ukrajinské strely s plochou dráhou letu Neptun s predĺženým doletom, uviedol v piatok ukrajinský generálny štáb. Prístav po ukrajinskom útoku prerušil vývoz ropy, napísala agentúra Reuters. Strely Neptun majú podľa nej dolet 1000 kilometrov.

14.11.2025 17:50
Vládca morí proti Rusom. Ukrajinci nasadili ničivú raketu Neptun
Podzvuková ukrajinská protilodná strela Neptun sa dá využiť aj proti pozemným cieľom. Zdroj: Ukrajinské ministerstvo obrany

Nočný útok na Novorosijsk sa podľa ukrajinských zdrojov stal „prvým oficiálne potvrdeným prípadom použitia modifikovaných rakiet Neptun s dosahom viac ako 400 kilometrov“.

Strely a drony ukrajinskej výroby v Norossijsku „poškodili infraštruktúru prístavu a ropný terminál, ako aj odpaľovacie zariadenia systému protivzdušnej obrany S-400 a sklad rakiet, ktorý následne vybuchol a vzbĺkol“, napísal generálny štáb na telegrame. Tvrdil, že ukrajinské sily zasiahli tiež rafinériu v Saratove a sklad palív v susednom meste Engels.

Pomsta z Ukrajiny. Obrancovia nasadili nové domáce strely. Flamingo udiera na Rusko
Zastavený vývoz ropy

Novorossijsk v piatok po ukrajinskom útoku zastavil vývoz ropy a ropný potrubný monopol Transneft pozastavil dodávky ropy do tohto terminálu, uviedli pre agentúru Reuters dva zdroje z odvetvia.

Ropný terminál v Novorossijsku je schopný vypraviť na vývoz 2,2 milióna barelov ropy denne, čo predstavuje dve percentá svetovej ponuky, poznamenal Reuters. Miestne úrady útok na prístav pričítali dronom.

Ako pre UNIAN uviedli zdroje v Služby bezpečnosti Ukrajiny (SBU), tento prístav je druhým najväčším centrom exportu ropy v Rusku a dôležitým logistickým uzlom pre vývoz ropných produktov cez Čierne more.

neptun putin so zelenskym Čítajte viac Má sa Putin obávať vylepšeného ukrajinského boha morí? Medzi Neptunom a Orešnikom je rozdiel ako medzi bicyklom a mercedesom, rypol si ruský plukovník

Rozsiahle ekonomické škody

Dopady úderu sú podľa agentúry UNIAN už viditeľné. Transneft bol nútený dočasne zastaviť prečerpávanie ropy do prístavu, čo nepriamo potvrdzuje vážnosť poškodení.

Ekonomické straty sú rozsiahle. Ak terminál dokáže spracovať až 1 milión barelov denne, potom „každý deň odstávky stojí približne 60 miliónov dolárov nevyvezeného exportu“. Za týždeň môže suma narásť na 350–400 miliónov dolárov – v závislosti od tempa opráv a možnosti vykládky tankerov, uvádza agentúra.

Ukrajinské sily sa ničením podobných komplexov snažia oslabiť vojenský a ekonomický potenciál Ruska a prinútiť ich k ukončeniu vojny, ktorú vedie proti Ukrajine, vysvetlil generálny štáb.

Bolestivý zásah: Ukrajinci trafili gigantickú rozvodňu Vladimirskaja
O úspešnom nasadení „dlhých Neptunov“ proti cieľom v Rusku v piatok informoval tiež ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý tiež zverejnil zábery z odpálenia strely. „Je to naša úplne spravodlivá reakcia na pokračujúci ruský teror,“ napísal Zelenskyj na X po tom, čo nočný ruský útok na hlavné mesto Kyjev pripravil o život najmenej šesť ľudí.

Rusi podľa ukrajinského letectva počas noci vyslali do útoku viac ako štyri stovky dronov a dve desiatky striel. Podobné útoky sa opakujú prakticky každú noc vojny, ktorá trvá už takmer štyri roky.

Ukrajinci tvrdia, že strelami Neptun v apríli 2022, niekoľko týždňov po vpáde ruských vojsk do krajiny, poslali ku dnu ruský raketový krížnik Moskva, vlajkovú loď Čiernomorskej flotily. Krížnik sa stal najväčšou zničenou vojnovou loďou pri bojovej akcii od konca druhej svetovej vojny. Medzitým kyjevskí konštruktéri pôvodne protilodnú strelu o dolete asi 300 kilometrov upravili aj k útokom na pozemné ciele a predĺžili jej dolet.

Neptúnom na Rusov. S čím zničili Ukrajinci krížnik Moskva
