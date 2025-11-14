Rozsiahle ekonomické škody. Ukrajinský arzenál ukázal svoju silu. Ruský ropný kolos zastavuje vývoz

Nočný útok na Novorosijsk sa podľa ukrajinských zdrojov stal „prvým oficiálne potvrdeným prípadom použitia modifikovaných rakiet Neptun s dosahom viac ako 400 kilometrov“.
Strely a drony ukrajinskej výroby v Norossijsku „poškodili infraštruktúru prístavu a ropný terminál, ako aj odpaľovacie zariadenia systému protivzdušnej obrany S-400 a sklad rakiet, ktorý následne vybuchol a vzbĺkol“, napísal generálny štáb na telegrame. Tvrdil, že ukrajinské sily zasiahli tiež rafinériu v Saratove a sklad palív v susednom meste Engels.
Zastavený vývoz ropy
Novorossijsk v piatok po ukrajinskom útoku zastavil vývoz ropy a ropný potrubný monopol Transneft pozastavil dodávky ropy do tohto terminálu, uviedli pre agentúru Reuters dva zdroje z odvetvia.
Ropný terminál v Novorossijsku je schopný vypraviť na vývoz 2,2 milióna barelov ropy denne, čo predstavuje dve percentá svetovej ponuky, poznamenal Reuters. Miestne úrady útok na prístav pričítali dronom.
Ako pre UNIAN uviedli zdroje v Služby bezpečnosti Ukrajiny (SBU), tento prístav je druhým najväčším centrom exportu ropy v Rusku a dôležitým logistickým uzlom pre vývoz ropných produktov cez Čierne more.Čítajte viac Má sa Putin obávať vylepšeného ukrajinského boha morí? Medzi Neptunom a Orešnikom je rozdiel ako medzi bicyklom a mercedesom, rypol si ruský plukovník
Rozsiahle ekonomické škody
Dopady úderu sú podľa agentúry UNIAN už viditeľné. Transneft bol nútený dočasne zastaviť prečerpávanie ropy do prístavu, čo nepriamo potvrdzuje vážnosť poškodení.
Ekonomické straty sú rozsiahle. Ak terminál dokáže spracovať až 1 milión barelov denne, potom „každý deň odstávky stojí približne 60 miliónov dolárov nevyvezeného exportu“. Za týždeň môže suma narásť na 350–400 miliónov dolárov – v závislosti od tempa opráv a možnosti vykládky tankerov, uvádza agentúra.
Ukrajinské sily sa ničením podobných komplexov snažia oslabiť vojenský a ekonomický potenciál Ruska a prinútiť ich k ukončeniu vojny, ktorú vedie proti Ukrajine, vysvetlil generálny štáb.
O úspešnom nasadení „dlhých Neptunov“ proti cieľom v Rusku v piatok informoval tiež ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, ktorý tiež zverejnil zábery z odpálenia strely. „Je to naša úplne spravodlivá reakcia na pokračujúci ruský teror,“ napísal Zelenskyj na X po tom, čo nočný ruský útok na hlavné mesto Kyjev pripravil o život najmenej šesť ľudí.
Rusi podľa ukrajinského letectva počas noci vyslali do útoku viac ako štyri stovky dronov a dve desiatky striel. Podobné útoky sa opakujú prakticky každú noc vojny, ktorá trvá už takmer štyri roky.
Ukrajinci tvrdia, že strelami Neptun v apríli 2022, niekoľko týždňov po vpáde ruských vojsk do krajiny, poslali ku dnu ruský raketový krížnik Moskva, vlajkovú loď Čiernomorskej flotily. Krížnik sa stal najväčšou zničenou vojnovou loďou pri bojovej akcii od konca druhej svetovej vojny. Medzitým kyjevskí konštruktéri pôvodne protilodnú strelu o dolete asi 300 kilometrov upravili aj k útokom na pozemné ciele a predĺžili jej dolet.