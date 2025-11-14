Pravda Správy Svet „Nezaoberajte sa mnou.“ Trump žiada FBI, aby preverila väzby demokratov a Billa Clintona na Epsteina

„Nezaoberajte sa mnou.“ Trump žiada FBI, aby preverila väzby demokratov a Billa Clintona na Epsteina

Americký prezident Donald Trump v piatok uviedol, že požiada ministerstvo spravodlivosti a Úrad pre federálne vyšetrovanie (FBI), aby prešetrili väzby demokratov na finančníka a sexuálneho násilníka Jeffreyho Epsteina. Preveriť majú okrem iného exprezidenta Billa Clintona. Trump to napísal na svojej sociálnej sieti Truth Social. Otázkam ohľadom väzieb na Epsteina čelí od začiatku svojho druhého mandátu aj samotný Trump.

14.11.2025 19:11
Lajčák - Epstein: Danko hovorí o ďalších súvislostiach
„Epstein bol demokrat a je to problém demokratov, nie republikánov,“ uviedol prezident. „Vedeli o ňom všetko. Nestrácajte čas s Trumpom. Ja musím riadiť krajinu,“ doplnil.

V ďalšom príspevku Trump oznámil, že požiada ministerku spravodlivosti Pam Bondiovú a FBI o preverenie Epsteinových väzieb na banku JPMorgan Chase.Popri Clintonovi, ktorý sa stýkal so zosnulým finančníkom na začiatku tohto storočia, majú federálne orgány vyšetrovať aj bývalého ministra financií Larryho Summersa a zakladateľa siete LinkedIn a podporovateľa demokratov Reida Hoffmana.

Banka JPMorgan Chase podľa agentúry Reuters v reakcii na prezidentov príspevok uviedla, že ľutuje akékoľvek spojenie s Epsteinom. Doplnila, že mu „nepomohla spáchať žiadny z jeho príšerných činov“. Zástupcovia banky zaplatili pred dvoma rokmi 290 miliónov dolárov niektorým obetiam zosnulého finančníka, aby sa vyhli obvineniu, že povoľovali Epsteinovo sexuálne násilie a vykorisťovanie dievčat.

Žiadny zo spomínaných mužov sa podľa Reuters k Trumpovmu príspevku nevyjadril. Ich podiel na Epsteinovej nelegálnej činnosti doteraz nepotvrdili žiadne hodnoverné dôkazy a všetci v minulosti popreli akékoľvek protiprávne konanie. Clinton s Epsteinom letel pred finančníkovým prvým odsúdením niekoľkokrát v jeho súkromnom lietadle a Hoffman so Summersom s ním udržiavali spoločenské styky. Všetci traja muži vyjadrili ľútosť nad svojím vzťahom so sexuálnym násilníkom.

Diskusia o dokumentoch súvisiacich s Epsteinovým prípadom opäť naberá na intenzite po tom, ako skončila platobná neschopnosť americkej vlády. Demokratickí zákonodarcovia v tomto týždni publikovali Epsteinovu elektronickú korešpondenciu. Tá okrem iného naznačuje, že Trump strávil niekoľko hodín v Epsteinovom dome s obeťou sexuálneho zneužívania. Výbor pre dohľad Snemovne reprezentantov neskôr zverejnil desaťtisíce strán dokumentov spojených s prípadom.

V budúcom týždni má americká Snemovňa reprezentantov hlasovať o návrhu zákona, ktorý by umožnil zverejnenie všetkých spisov z Epsteinovho prípadu. Trump opakovane popiera akúkoľvek spojitosť s činmi, kvôli ktorým bol zosnulý finančník a sexuálny násilník súdený.

Finančník Epstein čelil pred svojou smrťou obvineniu, že viedol rozsiahlu prostitučnú sieť s maloletými dievčatami. Epsteina zo zneužívania vinili desiatky dievčat, v roku 2008 sa však po dohode s prokurátormi priznal k jedinému sexuálnemu zločinu. Aféru potom v roku 2018 oživili investigatívne články listu Miami Herald a Epstein o rok neskôr spáchal samovraždu, keď v newyorskom väzení čakal na súdny proces.

