„Nezaoberajte sa mnou.“ Trump žiada FBI, aby preverila väzby demokratov a Billa Clintona na Epsteina

„Epstein bol demokrat a je to problém demokratov, nie republikánov,“ uviedol prezident. „Vedeli o ňom všetko. Nestrácajte čas s Trumpom. Ja musím riadiť krajinu,“ doplnil.
V ďalšom príspevku Trump oznámil, že požiada ministerku spravodlivosti Pam Bondiovú a FBI o preverenie Epsteinových väzieb na banku JPMorgan Chase.Popri Clintonovi, ktorý sa stýkal so zosnulým finančníkom na začiatku tohto storočia, majú federálne orgány vyšetrovať aj bývalého ministra financií Larryho Summersa a zakladateľa siete LinkedIn a podporovateľa demokratov Reida Hoffmana.Čítajte viac Vplyvní ľudia, ktorí si dopisovali s Epsteinom: Šejkovia považujú Trumpa za klauna, užíva kokaín?
Banka JPMorgan Chase podľa agentúry Reuters v reakcii na prezidentov príspevok uviedla, že ľutuje akékoľvek spojenie s Epsteinom. Doplnila, že mu „nepomohla spáchať žiadny z jeho príšerných činov“. Zástupcovia banky zaplatili pred dvoma rokmi 290 miliónov dolárov niektorým obetiam zosnulého finančníka, aby sa vyhli obvineniu, že povoľovali Epsteinovo sexuálne násilie a vykorisťovanie dievčat.
Žiadny zo spomínaných mužov sa podľa Reuters k Trumpovmu príspevku nevyjadril. Ich podiel na Epsteinovej nelegálnej činnosti doteraz nepotvrdili žiadne hodnoverné dôkazy a všetci v minulosti popreli akékoľvek protiprávne konanie. Clinton s Epsteinom letel pred finančníkovým prvým odsúdením niekoľkokrát v jeho súkromnom lietadle a Hoffman so Summersom s ním udržiavali spoločenské styky. Všetci traja muži vyjadrili ľútosť nad svojím vzťahom so sexuálnym násilníkom.Čítajte viac „Trump strávil hodiny v mojom dome“. Demokrati zverejnili nové e-maily Epsteina, hovoria o škandále. Biely dom reagoval
Diskusia o dokumentoch súvisiacich s Epsteinovým prípadom opäť naberá na intenzite po tom, ako skončila platobná neschopnosť americkej vlády. Demokratickí zákonodarcovia v tomto týždni publikovali Epsteinovu elektronickú korešpondenciu. Tá okrem iného naznačuje, že Trump strávil niekoľko hodín v Epsteinovom dome s obeťou sexuálneho zneužívania. Výbor pre dohľad Snemovne reprezentantov neskôr zverejnil desaťtisíce strán dokumentov spojených s prípadom.
V budúcom týždni má americká Snemovňa reprezentantov hlasovať o návrhu zákona, ktorý by umožnil zverejnenie všetkých spisov z Epsteinovho prípadu. Trump opakovane popiera akúkoľvek spojitosť s činmi, kvôli ktorým bol zosnulý finančník a sexuálny násilník súdený.
Finančník Epstein čelil pred svojou smrťou obvineniu, že viedol rozsiahlu prostitučnú sieť s maloletými dievčatami. Epsteina zo zneužívania vinili desiatky dievčat, v roku 2008 sa však po dohode s prokurátormi priznal k jedinému sexuálnemu zločinu. Aféru potom v roku 2018 oživili investigatívne články listu Miami Herald a Epstein o rok neskôr spáchal samovraždu, keď v newyorskom väzení čakal na súdny proces.Čítajte viac Miroslav Lajčák vysvetľuje kontakty s Epsteinom: komunikáciu priznal, jeho činy ostro odsúdil