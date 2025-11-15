ONLINE: Rusko vyrába obávané kĺzavé bomby jednu za druhou. Do konca roka ich chce mať 120-tisíc, tvrdí Ukrajina

Najdôležitejšie udalosti
- Vojna na Ukrajine trvá 1 361 dní
7:00 Rusko plánuje tento rok vyrobiť až 120 000 svojich lacných a ničivých kĺzavých bômb, uviedol vysokopostavený predstaviteľ ukrajinského vojenského spravodajstva. Spomedzi nich má byť 500 kusov novej verzie s dlhším doletom, ktorá dokáže zasiahnuť vzdialenejšie ciele, uviedla agentúra Reuters.
Rusko od rozsiahlej invázie na Ukrajinu v roku 2022 výrazne zvýšilo výrobu zbraní a vojenské závody fungujú nepretržite. Podrobnosti o armádnej produkcii, ktoré sú klasifikované ako tajné, Rusko nezverejňuje, podotýka Reuters.
Agentúra Reuters nedokázala overiť ani tento cieľ na rok 2025, o ktorom v rozhovore hovoril generál Vadim Skibický, zástupca šéfa ukrajinskej vojenskej spravodajskej služby. Nepovedal, ako k tomuto číslu prišiel, ani neuviedol staršie údaje, ale naznačuje to obrovský nárast výroby kĺzavých bômb, ktoré používajú krídla a niekedy aj motory na let desiatky kilometrov k svojim cieľom.
Číslo 120 000 zahŕňa novú muníciu a existujúce bomby modernizované na kĺzavý let. Skibický uviedol, že ruské sily denne odpália 200 až 250 kĺzavých bômb. Minulý mesiac bol denný priemer okolo 170, uviedlo ministerstvo obrany.
„Je možné ich zostreliť, ale množstvo týchto leteckých bômb vyrobených v Ruskej federácii… je obrovské,“ povedal Skibický. „Toto je hrozba. Hrozba, ktorá si bude vyžadovať, aby sme primerane reagovali.“
Bomby, ktorých dolet sa predtým odhadoval na 90 km, dokážu prelomiť ukrajinskú obranu bez toho, aby museli lietadlá poslať cez frontové línie, kde by mohli byť zostrelené. Sú oveľa lacnejšie a ich množstvo prevyšuje rakety. Ich niekoľko stoviek kilogramov výbušniny dokáže preraziť budovy a opevnenia. Zasiahli frontové mestá ako Charkov či Cherson.
Rusko začína hromadnú výrobu novej klzákovej bomby schopnej dostať sa až 200 km od miesta vypustenia zo stíhačky, povedal Skibický a dodal, že do konca tohto roka plánujú Rusi vyrobiť približne 500 kusov.
Ukrajina sa tiež domnieva, že Rusko pracuje na úpravách, aby takéto bomby mohli lietať až 400 km, čo by Moskve umožnilo cieliť na ešte viac ukrajinských miest bez použitia rakiet, povedal.
Októbrové útoky klzákovými bombami na oblasti Mykolajiv, Poltava a Odesa, ktoré sú od najbližších frontových línií vzdialené desiatky kilometrov, už preukázali rastúci dosah tejto zbrane.