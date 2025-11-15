Bolsonarovho syna obžalujú za pokus ovplyvňovať otcov proces cez Trumpa

Podľa prokuratúry Eduardo Bolsonaro intervenoval u americkej vlády, aby zaviedla pre Brazíliu clá s cieľom ovplyvniť rozhodovanie sudcov v procese, v ktorom bol brazílsky exprezident nakoniec odsúdený za pokus o štátny prevrat. Eduardo Bolsonaro už mnoho mesiacov žije v Spojených štátoch. V Brazílii by mohol dostať trest až štyri roky väzenia.
Obžaloba sa domnieva, že Bolsonaro mladší sa snažil ovplyvniť proces, v ktorom bol jeho otec obžalovaný so svojimi niekdajšími spolupracovníkmi kvôli pokusu o štátny prevrat a zvráteniu výsledku prezidentských volieb z roku 2022, ktoré Bolsonaro prehral. V septembri napokon Najvyšší súd uložil Jairovi Bolsonarovi trest vo výške 27 rokov väzenia.
Eduardo Bolsonaro sa podľa obžaloby dopustil trestného činu tým, že sa podieľal na krokoch, ktoré podnikla administratíva Donalda Trumpa proti Brazílii. V júli brazílsky prezident Luiz Inácio Lula da Silva dostal od Trumpa verejný list, v ktorom americký prezident dával do súvislosti zámer zaviesť clo na brazílsky tovar vo výške 50 percent práve s procesom, ktorému vtedy čelil Bolsonaro. Súd Trump označil za medzinárodnú hanbu a hon na čarodejnice. Spojené štáty zaviedli osobné sankcie aj proti jednému zo sudcov brazílskeho najvyššieho súdu. Trump vtedy napísal, že má k Bolsonarovi veľkú úctu.
Jair Bolsonaro teraz čaká na odvolací súd. Podľa brazílskych médií sa priaznivci exprezidenta v parlamente snažia pripraviť podmienky pre schválenie milosti, ktorá by mu umožnila kandidovať v prezidentských voľbách v budúcom roku.