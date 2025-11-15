Politológ Kubáček o situácii v Česku: Pavel vstupuje do priestoru, kam sa neodvážil ani Zeman. Česi a Slováci sa znovu zblížia

Česká politika sa mení na šachovnicu mocenských hier medzi prezidentom a expremiérom. Napriek vnútornému napätiu sa však podľa politológa Jana Kubáčka otvára nová kapitola česko-slovenskej spolupráce – vecná, partnerská a bez zbytočných emócií.
V rozhovore sa dozviete
- prečo prezident Pavel tlačí na Babiša, aby ešte pred vymenovaním vysvetlil svoj konflikt záujmov,
- ako nejasný zákon o strete záujmov môže zablokovať vstup bohatých ľudí do politiky,
- kde podľa politológa Kubáčka prekračuje prezident svoje právomoci,
- čo čaká Babišovu vládu – napätie, škrty a suverenistickejší kurz,
- ako sa môžu po rokoch zlepšiť vzťahy medzi Českom a Slovenskom,
- a prečo podľa experta Česko čaká pragmatická, ale nie idylická politika.
„Preto prezident republiky prišiel s požiadavkou, ktorá nemá priamu oporu v legislatíve: chce, aby Andrej Babiš – ešte pred menovaním – predstavil verejnosti, ako bude riešiť svoj konflikt záujmov, alebo to obhájil tak, aby to prešlo pred verejnosťou aj prezidentom. Problém je, že mnohí upozorňujú, že to nemá oporu v zákone, a že sa dostávame do zvláštnej situácie, keď to vyzerá skôr ako recitačná súťaž – záleží na tom, ako to Babiš podá,“ uviedol Kubáček ku konfliktu záujmov Andreja Babiša, ktorý si má dať do poriadku záležitosti so svojou firmou Agrofert.
K vzťahom Česka a Slovenska uviedol, že sa „znovu stanú vecné, konkrétne a zbavené zbytočnej ideológie“. A to je len dobre, dodal politológ Kubáček.