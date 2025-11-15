Pravda Správy Svet Politológ Kubáček o situácii v Česku: Pavel vstupuje do priestoru, kam sa neodvážil ani Zeman. Česi a Slováci sa znovu zblížia

Vzťahy medzi Pavlom a Babišom ochladnú, tie medzi Prahou a Bratislavou sa zlepšia, predpokladá politológ Jan Kubáček v relácii PRAVDA O SVETE.

15.11.2025 10:00
Pozrite si debatu Niny Lexovej s českým politológom Janom Kubáčkom
Česká politika sa mení na šachovnicu mocenských hier medzi prezidentom a expremiérom. Napriek vnútornému napätiu sa však podľa politológa Jana Kubáčka otvára nová kapitola česko-slovenskej spolupráce – vecná, partnerská a bez zbytočných emócií.

V rozhovore sa dozviete

  • prečo prezident Pavel tlačí na Babiša, aby ešte pred vymenovaním vysvetlil svoj konflikt záujmov,
  • ako nejasný zákon o strete záujmov môže zablokovať vstup bohatých ľudí do politiky,
  • kde podľa politológa Kubáčka prekračuje prezident svoje právomoci,
  • čo čaká Babišovu vládu – napätie, škrty a suverenistickejší kurz,
  • ako sa môžu po rokoch zlepšiť vzťahy medzi Českom a Slovenskom,
  • a prečo podľa experta Česko čaká pragmatická, ale nie idylická politika.

„Preto prezident republiky prišiel s požiadavkou, ktorá nemá priamu oporu v legislatíve: chce, aby Andrej Babiš – ešte pred menovaním – predstavil verejnosti, ako bude riešiť svoj konflikt záujmov, alebo to obhájil tak, aby to prešlo pred verejnosťou aj prezidentom. Problém je, že mnohí upozorňujú, že to nemá oporu v zákone, a že sa dostávame do zvláštnej situácie, keď to vyzerá skôr ako recitačná súťaž – záleží na tom, ako to Babiš podá,“ uviedol Kubáček ku konfliktu záujmov Andreja Babiša, ktorý si má dať do poriadku záležitosti so svojou firmou Agrofert.

K vzťahom Česka a Slovenska uviedol, že sa „znovu stanú vecné, konkrétne a zbavené zbytočnej ideológie“. A to je len dobre, dodal politológ Kubáček.

