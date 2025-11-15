Mladá Češka surfovala na streche vlaku s ďalšími tínedžermi. To, že spadla, si ani nevšimli. Polícia našla telo pri trati

Skupina mladých, pravdepodobne tínedžerov, nastúpila v piatok večer okolo 22.00 h v Amstettene západne od Lincu do vlaku ICE, ktorý smeroval do St. Pöltenu. Trasu prešli na vonkajšej časti stroja. Až v St. Pöltene si všimli, že jedno dievča chýba. Skupina, z ktorej väčšina bola podľa rakúskych médií z Českej republiky, kontaktovala políciu až dnes ráno okolo 3:00 hod.
Policajti potom skoro ráno našli telo pri trati medzi obcou St. Georgen am Ybbsfelde (okres Amstetten) a Blindenmarktom. Záchranári už žene nemohli pomôcť, bola mŕtva.
Identita zosnulej zatiaľ podľa médií nie je známa, pretože skupina uviedla iba jej krstné meno. Policajti sa ju snažia zistiť v spolupráci s českými úradmi a vyšetrujú tiež okolnosti tragickej udalosti.
Železničná trať medzi Amstettenom a Ybbsom bola v dôsledku mimoriadnej udalosti na niekoľko hodín uzavretá. Vlaky na nej znovu jazdia od asi 7:30.