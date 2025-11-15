Prevrat a pád Putina. Ideálny scenár pre koniec vojny. Američania v tom nemajú žiadny vplyv, mieni expert

„V prvom rade si nemyslím, že sú možné nejaké skutočné rokovania. Väčšina vojen nekončí pri rokovacom stole,“ uviedol Aslund a dodal: „Prvá svetová vojna sa neskončila mierovou zmluvou, ale zmenou moci v Nemecku. Toto je v skutočnosti ideálny scenár pre koniec súčasnej vojny – pád Putina v dôsledku vnútorného prevratu v Moskve. A práve toho sa Putin zrejme najviac obáva.“Čítajte viac Vodí Gerasimov Putina za nos? Podľa analytikov mu klame o obkľúčení tisícov Ukrajincov a preháňa úspechy
Podľa Aslunda Spojené štáty v tomto procese nehrajú žiadnu úlohu a nemajú žiadny vplyv. „Majú len ignorantského prezidenta, ktorý vyhodil väčšinu ľudí v administratíve, ktorí mali aspoň nejaké znalosti o Rusku alebo Ukrajine."
Aslund verí, že čím menej USA zasahujú, tým lepšie. „Vieme, že Trump bol pripravený dať Putinovi zvyšok Doneckej oblasti výmenou za niečo úplne nepochopiteľné. Putin dychtivo chcel získať územie, ktoré nemohol dobyť silou, a dúfal, že ho jednoducho dostane od Trumpa za rokovacím stolom.“
Poznamenal tiež, že momentálne hlavnou otázkou je to, či bude Európa v budúcom roku schopná poskytnúť Ukrajine dostatočnú podporu, v závislosti od toho, aké rozhodnutie prijme Európska rada 19. decembra.
Z pohľadu Ruska je podľa Aslunda kľúčová otázka, kedy si ruská spoločnosť, alebo presnejšie ruská elita, uvedomí, že Putin koná proti záujmom krajiny. „Putin škodí svojim vlastným ľuďom a otázkou je, kedy si to uvedomí dostatok ľudí a rozhodnú sa, že je čas, aby odišiel. Vnímam to ako prirodzený koniec vojny, hoci je nemožné presne predpovedať, kedy sa tak stane,“ skonštatoval Aslund.