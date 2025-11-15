V pražskej Katedrále sv. Víta sa naposledy lúčili s kardinálom Dukom

Obrad sa začal krátko po 11.00 h za zvuku sklady Rekviem b-moll od českého skladateľa Antonína Dvořáka, počas ktorého do katedrály vchádzal liturgický sprievod. Pred začiatkom omše nad pražským chrámom preletelo päť vojenských lietadiel v krížovej formácií.
Obrad koncelebrujú biskupi českých a moravských diecéz spolu s kardinálmi a biskupmi zo zahraničia vrátane desiatich slovenských katolíckych biskupov. Pripojili sa tiež arcidiecézni kňazi a kňazi z rádu dominikánov, do ktorého Duka patril.
Na obrade sa zúčastnil i český prezident Petr Pavel a jeho dvaja predchodcovia Miloš Zeman a Václav Klaus. Prítomní sú aj predseda hnutia ANO Andrej Babiš, predseda Poslaneckej snemovne Parlamentu (PSP) ČR a šéf hnutia SPD Tomio Okamura, líder KDU-ČSL Marek Výborný či herečka Jiřina Bohdalová a režisér Jiří Strach.
Do Prahy si prišli uctiť pamiatku kardinála Duku aj viacerí slovenskí vládni predstavitelia. Na poslednej rozlúčke sa zúčastnili minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Juraj Blanár, minister zdravotníctva SR Kamil Šaško, minister investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Samuel Migaľ a štátny tajomník Ministerstva kultúry SR Tibor Bernaťák.
Duka zomrel 4. novembra vo veku 82 rokov. Bol posledným žijúcim kardinálom v Česku. Vo funkcii pražského arcibiskupa pôsobil v rokoch 2010 až 2022.