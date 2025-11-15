Pravda Správy Svet VIDEO: Ukrajinci zaútočili na ruskú Transsibírsku magistrálu

VIDEO: Ukrajinci zaútočili na ruskú Transsibírsku magistrálu

Ukrajinská tajná služba oznámila, že zasiahla ruskú Transsibírsku magistrálu. Podľa rozviedky HUR bolo cieľom zablokovať dodávky munície, ktoré po trati prúdia do Ruska.

15.11.2025 17:05
Ukrajinská rozviedka si vzala na mušku Transsibírsku magistrálu
Zdroj: FB/Defence Intelligence of Ukraine

Rozviedka na sociálnej sieti uviedla, že útok zablokoval pohyb vojenských nákladov po železničnej trati, ktorú Moskva používa „na dodávky zbraní a munície vrátane tých, ktoré získava z územia KĽDR“.

HUR upresnila, že veľký výbuch sa odohral v Chabarovskom kraji vo štvrtok a „poškodil jednu z kľúčových ruských logistických trás“. Ruské úrady o útoku mlčia, ale uviedli, že v oblasti Sosnovky v Chabarovskom kraji „došlo na železnici k poruche".

Severná Kórea je jedným z najbližších spojencov Kremľa a podporuje rozsiahlu inváziu Moskvy na Ukrajinu vojakmi i arzenálom, vrátane pokročilých raketových systémov a balistických rakiet. Od roku 2023 Rusku dodala 6,5 ​​milióna delostreleckých granátov, ktoré ruská armáda využila v bojoch na Ukrajine, pripomína portál novinky.cz.

Transsibírska magistrála, ktorá sa s dĺžkou vyše 9 000 kilometrov tiahne od Moskvy do Vladivostoku, je pre Rusko kľúčovou logistickou trasou, ktorá umožňuje dopravu vojenských zásob z východu na ukrajinské frontové línie.

