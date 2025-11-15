VIDEO: Ukrajinci zaútočili na ruskú Transsibírsku magistrálu

Rozviedka na sociálnej sieti uviedla, že útok zablokoval pohyb vojenských nákladov po železničnej trati, ktorú Moskva používa „na dodávky zbraní a munície vrátane tých, ktoré získava z územia KĽDR“.
HUR upresnila, že veľký výbuch sa odohral v Chabarovskom kraji vo štvrtok a „poškodil jednu z kľúčových ruských logistických trás“. Ruské úrady o útoku mlčia, ale uviedli, že v oblasti Sosnovky v Chabarovskom kraji „došlo na železnici k poruche".
Severná Kórea je jedným z najbližších spojencov Kremľa a podporuje rozsiahlu inváziu Moskvy na Ukrajinu vojakmi i arzenálom, vrátane pokročilých raketových systémov a balistických rakiet. Od roku 2023 Rusku dodala 6,5 milióna delostreleckých granátov, ktoré ruská armáda využila v bojoch na Ukrajine, pripomína portál novinky.cz.
Transsibírska magistrála, ktorá sa s dĺžkou vyše 9 000 kilometrov tiahne od Moskvy do Vladivostoku, je pre Rusko kľúčovou logistickou trasou, ktorá umožňuje dopravu vojenských zásob z východu na ukrajinské frontové línie.