Zelenskyj po korupčnom škandále oznámil zmeny v energetickom sektore Ukrajiny

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil rozsiahle personálne zmeny v energetických podnikoch Ukrajiny. Sektor sa potýka s korupčným škandálom, v dôsledku ktorého odstúpili dvaja ministri.

15.11.2025 18:55
Protikorupčný úrad NABU tento týždeň uviedol, že ukrajinské úrady obvinili sedem ľudí v súvislosti s korupciou v energetickom sektore. Skupina podľa vyšetrovateľov na úplatkoch získala 100 miliónov dolárov. Centrom škandálu je spoločnosť Enerhoatom, prevádzkovateľ ukrajinských jadrových elektrární.

Do týždňa majú byť podľa Zelenského vytvorené podmienky na sformovanie novej dozornej rady Enerhoatomu a úplne obmenené má byť aj samotné vedenie spoločnosti. Personálne zmeny sa budú týkať aj vedenia štátnej vodohospodárskej spoločnosti Ukrhidroenerho, prevádzkovateľa ukrajinskej plynovodnej sústavy a štátneho energetického podniku Naftohaz.

„Súčasne s úplnou kontrolou finančných operácií sa musí začať obnova vedenia týchto spoločností,“ napísal Zelenskyj na Telegrame po stretnutí s premiérkou Julijou Svyrydenkovou.

V súvislosti s korupčným škandálom, ktorý médiá označujú za najväčší od začiatku rozsiahlej ruskej invázie, už rezignovali minister spravodlivosti Herman Haluščenko a šéfka rezortu energetiky Svitlana Hrynčuková. Dvaja podozriví, vrátane niekdajšieho blízkeho Zelenského spolupracovníka Tymura Mindiča, utiekli do zahraničia.

Agentúra DPA označila dnešné rozhodnutie o reorganizácii energetického sektora za Zelenského „útek vpred“. Pre prezidenta je teraz podľa agentúry DPA kľúčové dištancovať sa od osôb vo svojom okolí, ktoré sa zaplietli do škandálu, a súčasne neohroziť ďalšiu zahraničnú pomoc pre Ukrajinu.

