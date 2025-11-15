Orbán: Trianon vytvoril neživotaschopné Maďarsko, potrebujeme finančný štít

Trianonská mierová zmluva „nás pripravila o všetko, čo je potrebné na existenciu štátu; vzali nám ropné polia, bane, lesy,“ povedal Orbán. Bez reálnych príjmov podľa maďarského premiéra „zostane len účet v národnej banke“ a preto „Maďarsko potrebovalo a bude potrebovať finančný ochranný štít.“ Orbán rečnil v kordónmi uzatvorenom a prísne stráženom priestore Olympijského športového parku pred vopred registrovanými účastníkmi.
Trianonská mierová zmluva vymedzila hranice Maďarska a ďalších štátov vrátane Československa po rozpade Rakúsko-Uhorska v závere prvej svetovej vojny. Ako dôsledok Trianonskej zmluvy zostalo v Maďarsku sedem miliónov z 20,8 milióna obyvateľov predošlého Uhorska. Na dovedna 72 percentách územia bývalého Uhorska vznikli nové štáty a novovzniknuté Maďarsko stratilo aj prístup k moru.
Babiš fantastický človek a Česi najracionálnejší národ
Orbán označil predpokladaného budúceho českého premiéra Andreja Babiša za fantastického človeka a Čechov za najracionálnejší národ v Európskej únii.
„Česká republika nie je krajina, ktorá by vychádzala z európskych kresťanských tradícií, ale je to najracionálnejší národ v celej Európe. Oni vedia, že to, čo sa teraz deje, je zlé. Finančne určite,“ povedal Orbán podľa serveru Index.hu s odvolaním sa na podporu, ktorú väčšina európskych krajín poskytuje Ukrajine čeliacej od februára 2022 ruskej invázii.
Skupina protivojnových síl podľa Orbána získava v Babišovi „ďalšieho bojovníka“, uviedol denník Magyar Nemzet. „Babiš bol predtým ministrom financií, takže som si istý, že nepodporí nič, čo by ich (Čechov) stálo peniaze,“ citoval provládny denník z prejavu maďarského premiéra. Za „odvážny“ národ, ktorý sa rovnako ako Maďarsko stavia proti vojne, Orbán označil Slovákov.Čítajte viac V očiach Rusov Fico vyhral nad Orbánom. Zverejnili rebríček štátov, ktoré sa podľa nich nesprávajú k nim priateľsky
Ukončiť vojnu sa podľa neho môže podariť vybudovaním nového systému európskej bezpečnosti, ktorý by garantoval bezpečnosť pre Rusko aj západné štáty. Orbán si myslí, že dosiahnuť to bude možné len pokiaľ bude Európa silná, „pretože Rusi sú vojenský národ a s partnerom sa dohodnú, ak uvidia silu.“
Orbán vyhlásil, že Moskva sa cítila ohrozená expanziou NATO po roku 1990 a keď prišla na stôl možnosť pristúpenia Ukrajiny, rozhodla sa tomu zabrániť za každú cenu. To však podľa neho neospravedlňuje Rusov za to, že sa tento cieľ snažia dosiahnuť zabíjaním ľudí, ignorovaním medzinárodného práva a vojenskou inváziou.Čítajte viac Orbána vraj poznajú aj kovboji v Texase. Trump mu pomohol, ale nebolo to zadarmo
Predseda maďarskej vlády, ktorý udržiava dobré vzťahy s Moskvou a naopak ich má napäté s Kyjevom, hovorí o svojej krajine ako o „ostrove mieru“ v Európe a deklaruje želanie ukončiť za rokovacím stolom vojnu, ktorú začalo Rusko vpádom do susednej krajiny. Za podporovateľov vojny považuje Orbán tak Európsku úniu, ako aj maďarskú opozíciu.
Magyar v Győri prvýkrát hovoril o sebe ako o kandidátovi na premiéra
Do Györu na sobotňajšie popoludnie zvolal demonštráciu tiež hlavný Orbánov vyzývateľ, predseda opozičnej strany TISZA Péter Magyar. Kritizoval Orbána za to, že zatiaľ čo reční o mieri, Maďari žijú v chudobe. Premiéra vyzval, aby sa s ním stretol v otvorenej debate, uviedol Index.hu. Na masovom mítingu prvýkrát hovoril o sebe ako o kandidátovi svojej strany na post predsedu vlády.
Verejné podujatie strany TISZA sa konalo na Námestí viedenskej brány (Bécsi kapu tér). Na námestí boli inštalované kamery. Podľa servera telex.hu sa polícia k otázke ich účelu v sobotu zatiaľ nevyjadrila.Čítajte viac Magyar: Putin chce udržať pri moci Orbána. Vyjadril sa aj ku „kruhom“ premiéra
„Cítim ťarchu svojej obrovskej zodpovednosti. Viem, aká je úloha skutočného premiéra. Viem, aká je jeho zodpovednosť voči svojej krajine a voči každému Maďarovi,“ povedal predseda strany TISZA.
Magyar dodal, že je pripravený na túto úlohu a sľúbil, že po tom, čo stranu TISZA v parlamentných voľbách za 148 dní poveria milióny Maďarov vládnutím, bude pracovať 24 hodín denne, 365 dní v roku, aby obhajoval záujmy každého Maďara doma a po celom svete.Čítajte viac Zruší Orbán voľby, ak ich prehrá? A čo spraví s EÚ neliberálna V4? Vysvetľuje odborníčka
„Neskrývame sa za kordónmi ako Fidesz a nevystupujeme na pódium pred vopred zorganizovaným publikom,“ podotkol Magyar v súvislosti s neďalekým masovým mítingom vládnej strany. „Koho sa bojíte, pán premiér? Hladujúcich detí žijúcich v extrémnej chudobe?“ položil otázku opozičný líder a menoval viaceré spoločenské skupiny, ktoré podľa jeho názoru nemôžu byť spokojné so svojou súčasnou situáciou.