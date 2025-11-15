Pravda Správy Svet Zverejnili odtajnené záznamy americkej vlády o letkyni Amelii Earhartovej

Národná správa archívov a záznamov (NARA) v piatok zverejnila súbor novo odtajnených vládnych záznamov o Amelii Earhartovej, americkej letkyni, ktorá v roku 1937 zmizla nad Tichým oceánom, uviedli príslušné úrady.

15.11.2025 20:23
Earhartová sa stala nezvestnou počas priekopníckeho letu okolo sveta s navigátorom Fredom Noonanom, a jej zmiznutie je dodnes jednou z najzaujímavejších záhad v histórii letectva.

Súčasný prezident USA Donald Trump nariadil v septembri odtajnenie a zverejnenie všetkých záznamov americkej vlády týkajúcich sa Earhartovej nešťastnej poslednej cesty.

Riaditeľka Národnej spravodajskej služby (NI) Tulsi Gabbardová uviedla, že dokumenty obsahujú „novo odtajnené spisy Národnej bezpečnostnej agentúry (NSA), informácie o poslednej známej komunikácii Earhartovej, poveternostných podmienkach a stave lietadla v danom čase, ako aj potenciálnych miestach pátrania“ po vraku Lockheed Model 10 Electra.

Ďalšie dokumenty budú „priebežne“ zverejňované na webovej stránke NARA hneď, ako ich odtajnia, dodala Gabbardová.

Mnohé z tisícov dokumentov, ktoré v piatok zverejnili online, boli už predtým sprístupnené zo strany NARA, pričom leteckí experti považujú za nepravdepodobné, že najnovšie materiály prinesú nové informácie o zmiznutí Earhartovej (1897–1937).

Earhartovej posledný let fascinuje historikov už desaťročia a inšpiroval množstvo kníh, filmov a teórií.

Prevládajúca domnienka je, že Earhartová a Noonan zostali bez paliva a museli núdzovo pristáť so svojím dvojmotorovým lietadlom v Tichom oceáne neďaleko Howlandovho ostrova, keď boli na jednej z posledných etáp svojej veľkolepej cesty.

Earhartová, ktorá sa preslávila v roku 1932 ako prvá žena, ktorá sama preletela Atlantický oceán, vzlietla 20. mája 1937 z Oaklandu v Kalifornii s nádejou, že sa stane prvou ženou, ktorá obletí svet.

Ona a Noonan zmizli 2. júla 1937 po štarte z Lae v Papue-Novej Guinei na náročnom 4000-kilometrovom lete s cieľom doplniť si palivo na Howlandovom ostrove, malom území USA medzi Austráliou a Havajom. Posádka sa tam však už nedostala.

